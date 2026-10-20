Detenido un pasajero que aterrizó en el Aeropuerto de Gran Canaria con 460 gramos de mefedrona en su equipaje

Material incautado - CEDIDO POR LA GUARDIA CIVIL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil destinados en el Aeropuerto de Gran Canaria, bajo la dependencia funcional de la Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria, detuvo el 7 de octubre a un pasajero que aterrizó procedente de un vuelo de la Península con 460 gramos de mefedrona en su equipaje.

En un comunicado, la Comandancia de Las Palmas ha explicado que se trata de una droga sintética perteneciente a la familia de las catinonas, por lo que su aprehensión es de especial relevancia por la cantidad intervenida y por no tener precedentes en este ámbito.

Al respecto, el consumo de esta sustancia puede provocar efectos adversos graves, tanto físicos como psicológicos, entre ellos alteraciones cardíacas.

De esta manera, la intervención se produjo durante los controles que los agentes realizan en el aeropuerto en el marco de sus funciones de Resguardo Fiscal del Estado y después de que la actitud del pasajero llamara su atención, por lo que decidieron comprobar su equipaje con mayor detenimiento.

La inspección permitió localizar varios envoltorios que contenían una sustancia cristalina, además de otros efectos presuntamente relacionados con la actividad delictiva. Posteriormente, el análisis de la sustancia confirmó que se trataba de 460 gramos de mefedrona.

Tras la intervención, el hombre fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico de drogas.

Por último, el detenido y la droga intervenida fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de Telde, que decretó su ingreso en prisión.