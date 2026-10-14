Detenido por varios robos con fuerza en vehículos y trasteros, daños y estafa en Tenerife

Archivo - Imagen de recurso de un agente de la Policía Nacional junto a dos vehículos policiales - POLICÍA NACIONAL - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Santa Cruz de Tenerife a un hombre al que presuntamente se le imputan un importante número de delitos relacionados con robo con fuerza en vehículos, trasteros, daños y estafa.

Las labores de investigación se iniciaron tras la recepción de numerosas denuncias de la misma naturaleza, en un periodo corto de tiempo, y concentrados en una zona determinada de la ciudad, según ha informado el cuerpo de seguridad en una nota de prensa.

Tras las correspondientes funciones de investigación, se procedió a identificar plenamente al individuo como presunto autor de varios de los delitos reflejados en las denuncias previas. El detenido contaba con antecedentes por delitos de la misma índole.

DETENCIÓN

Finalmente el hombre fue detenido por un indicativo del cuerpo que se encontraba realizando labores de prevención y protección de la seguridad ciudadana.

Los agentes procedieron a la identificación del varón debido a que el mismo mostró una actitud sospechosa mientras conducía una motocicleta y, tras realizar las comprobaciones pertinentes, verificaron que la motocicleta había sido sustraída del interior de un garaje comunitario, y que de ese mismo edificio figuraban otras tres denuncias por robo en interior de vehículo.

A través de las diligencias efectuadas se pudo vincular que este varón realizó el resto de actos delictivos previamente denunciados.

El detenido fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial competente, decretando su ingreso en prisión.