Detienen a un hombre por estafar 62.755 euros a una canaria a través de la modalidad "familiar en apuros"

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 13 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido el 6 de mayo, en Las Palmas de Gran Canaria, a un hombre, de 28 años, como presunto autor de un delito de estafa, que ha ascendido a 62.755 euros, mediante la modalidad conocida como "familiar en apuros".

La detención se ha producido después de que una mujer denunciara haber sido víctima de una estafa continuada, que comenzó en junio de 2025, ya que entonces empezó a recibir mensajes y solicitudes de dinero de una persona que creía que era su sobrino, que le pedía ayuda económica para distintos supuestos problemas y necesidades personales, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

En los meses siguientes, la víctima realizó diferentes transferencias bancarias y compras, creyendo que estaba ayudando económicamente a su sobrino, ya que entre las peticiones figuraban supuestos gastos relacionados con un viaje de fin de curso, tratamientos médicos, ayuda para una vivienda y la compra de distintos objetos.

La investigación permitió averiguar que el presunto autor de los hechos había trabajado durante unos meses como cuidador del sobrino de la víctima, si bien había sido despedido por la familia porque no estaban cómodos con su comportamiento, ya que les solicitaba dinero de manera frecuente.

Sin embargo, el ahora detenido, tras su despido se aprovechó de la información personal y familiar que tenía del entorno para hacerse pasar por el sobrino de la víctima con mensajes y solicitudes económicas, logrando así ganarse su confianza y mantener el engaño durante meses.

La mujer comprobó que había sido estafada, señalan, cuando durante una reunión familiar el sobrino dijo desconocer completamente las solicitudes realizadas en su nombre.

La investigación ha concluido con la identificación y detención del sospechoso, que estafó unos 62.755 euros. Tras concluir las diligencias policiales, el detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente.