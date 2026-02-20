Detienen a 2 jóvenes por robar a un turista un reloj de 32.000 euros en una discoteca de Arrecife (Lanzarote)

Rolex que robaron al turista en Arrecife (Lanzarote) - POLICÍA NACIONAL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos jóvenes, de 20 años, por presuntamente robar a un turista extranjero un reloj de alta gama valorado en 32.000 euros en una discoteca de Arrecife (Lanzarote).

Los hechos se remontan al 31 de enero cuando un indicativo policial fue comisionado, a través de la sala operativa CIMACC del 091, tras una denuncia formulada por un turista que exponía que había sido víctima de la sustracción de su reloj mientras estaba en el interior de una discoteca, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

En concreto, la víctima explicó que, tras entablar conversación con varias personas a las que acababa de conocer, accedió a prestar su reloj para que pudiera ser observado con mayor detenimiento, sin embargo el presunto autor aprovechó ese momento para abandonar la discoteca con el reloj.

Al tener conocimiento de estos hechos, los policías iniciaron un operativo en el que recabaron información de testigos y empleados del local, así como analizaron las imágenes de las cámaras de seguridad, y establecieron una coordinación policial que les permitió identificar y localizar a los sospechosos en otro establecimiento de ocio de Puerto del Carmen.

Al ser localizados fuera del ámbito territorial de Arrecife, se activaron los mecanismos de cooperación policial, estableciendo la colaboración entre la Policía Nacional y la Guardia Civil, lo que permitió detener a dos jóvenes, sin antecedentes policiales, por un presunto delito de hurto, así como recuperar el reloj sustraído, que fue devuelto a su legítimo propietario.

La Policía Nacional matiza que, tanto la víctima como los detenidos, estaban en la isla por motivos turísticos y tenían prevista su salida de Lanzarote al día siguiente, resaltando la importancia de una intervención policial "rápida y eficaz" para garantizar la recuperación de los efectos sustraídos y la puesta a disposición judicial de los responsables.