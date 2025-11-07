DinoSol comercializará bolsas solidarias para construir un nuevo comedor-cocina para Fundación Alejandro Da Silva

Presentanción de la bolsa solidaria de la Fundación DinoSol, apoyada por la artista Cristina Ramos - FUNDACIÓN DINOSOL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación DinoSol, en el marco de su programa de acciones solidarias, ha lanzado la iniciativa "Un pequeño gesto, un gran paso contra la leucemia" consistente en la comercialización de bolsas solidarias para promover la construcción de un nuevo comedor-cocina en la Casa Hogar que la Fundación Alejandro Da Silva, gestiona para la atención a las familias de menores con leucemia en Canarias.

La acción, impulsada en colaboración de la Fundación Alejandro Da Silva y que ha contado con el apoyo de la intérprete Cristina Ramos, comenzará el 10 de noviembre, a partir de este día se podrán adquirir en las tiendas de Hiperdino las bolsas solidarias.

Para ello, según ha informado la Fundación DinoSol en nota de prensa, se han previsto 10.000 unidades que estarán disponible en las tiendas de HiperDino y SuperDino entre el 10 y el 30 de noviembre, con un precio accesible de 2 euros.

Señalan que la recaudación final irá destinada íntegramente al proyecto de reforma del comedor-cocina para la Casa Hogar de la Fundación Alejandro da Silva, que ofrece alojamiento y apoyo integral a las familias que viajan desde otras islas o regiones para acompañar a sus hijos durante los tratamientos onco-hematológicos y onco-pediátricos.

En concreto, los fondos se invertirán en la renovación de instalaciones "claves", tales como son una cocina moderna y equipada, que permitirá dar cobertura a un mayor número de familias, facilitando la elaboración de comidas nutritivas y un entorno más confortable durante periodos de estancia prolongada.

El proyecto de casa hogar además de ofrecer asistencia alojativa y logística a los familiares y pacientes de otras islas, también brinda asistencia a los pacientes que residen en municipios lejanos o familiares de pacientes que tienen que desplazarse de otros países para visitar, cuidar o donar su médula a su familiar enfermo.

En Las Palmas de Gran Canaria, existen dos viviendas dentro de la Casa Hogar, una de ellas dotada de ocho dormitorios dobles, dos salones, una cocina, un office y cuatro baños adaptados; mientras que la otra vivienda tiene tres dormitorios, un salón, dos cuartos de baño y una cocina. Estos hogares están ubicados en las proximidades del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.