Diputación del Común, consternada por el asesinato de un niño en Arona, exige unidad ante la violencia vicaria

SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación del Común ha expresado este viernes su "profunda consternación" ante el asesinato de un niño en Arona que se investiga como un presunto caso de violencia vicaria y traslada su solidaridad a la madre del menor fallecido, así como al agente herido durante la intervención.

La institución recuerda que la violencia vicaria constituye una de las manifestaciones más extremas de la violencia contra las mujeres, al instrumentalizar a los hijos e hijas para causar el mayor daño posible y entiende que exige una "respuesta institucional firme, coordinada y sostenida en el tiempo".

En lo que va de 2026, nueve mujeres han sido asesinadas por violencia de género en España y desde que comenzaron los registros oficiales en 2003, 1.352 mujeres han sido asesinadas, y desde 2013, 66 menores han sido asesinados en contextos de violencia vicaria, uno de ellos en lo que va de este año, recoge una nota de la Diputación del Común.

"Estas cifras evidencian que la prevención no puede relajarse ni depender del impacto mediático de cada caso", señala la institución, que apunta también que el Informe Anual 2024 de la Diputación del Común ya advertía de la necesidad de reforzar las políticas preventivas, mejorar la coordinación entre administraciones, garantizar el funcionamiento efectivo de los recursos especializados y fortalecer las plantillas profesionales en los ámbitos judicial, social y sanitario.

La Diputación considera "imprescindible" revisar de forma continua la aplicación real de los protocolos de detección y protección, asegurar el cumplimiento de los convenios entre ayuntamientos y fuerzas de seguridad y evaluar la eficacia de las medidas adoptadas.

"La defensa de la vida y de la integridad de mujeres y menores no admite ambigüedades. La prevención exige unidad en los mensajes de los representantes públicos y una condena clara y sin matices de cualquier forma de violencia machista. Cuando los mensajes son contradictorios, el sistema de protección se debilita", señala la Diputada del Común, Lola Padrón.

Así, la Diputación del Común reafirma su "compromiso" de ejercer sus funciones de supervisión para contribuir a fortalecer los mecanismos de prevención y garantizar que la protección de mujeres y menores sea una prioridad constante en Canarias. "No basta con reaccionar, hay que anticiparse", agrega.