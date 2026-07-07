El dispositivo de seguridad del Granca Live Fest, en Las Palmas de Gran Canaria, concluye sin incidentes graves

Gran Canaria Live Fest 2026, en Las Palmas de Gran Canaria - POLICÍA NACIONAL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo especial de seguridad de la Policía Nacional, con motivo de la celebración del Granca Live Fest 2026, celebrado entre los días 2 y 5 de julio en el Estadio de Gran Canaria, ha concluido sin que se registraran incidentes graves que alteraran el orden público y con el "normal desarrollo" de uno de los eventos musicales más multitudinarios de Canarias, al congregar a casi 100.000 espectadores.

La dirección y coordinación del dispositivo, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa, se ha realizado "de forma permanente" desde la Sala UCO, que ha mantenido comunicación continua con las unidades policiales desplegadas, los servicios sanitarios, la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, la seguridad privada y el resto de organismos implicados.

De esta forma, señalan, se ha facilitado una "respuesta rápida y eficaz ante todas" las incidencias que se produjeron durante las distintas jornadas del festival.

El operativo estuvo integrado por efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, cuya presencia preventiva y capacidad de respuesta han permitido "mantener un adecuado control" de la seguridad tanto en el recinto como en su entorno.

Así en el desarrollo del festival, los agentes han identificado a personas, han realizado diferentes intervenciones policiales y han levantado varias actas por tenencia de sustancias estupefacientes y una por infracción relacionada con armas.

La actuación policial también ha permitido recuperar varios bolsos y carteras extraviados que contenían documentación, dinero y efectos personales, y que fueron devueltos a sus legítimos propietarios en el mismo recinto.

De forma paralela a la actividad policial, desde la Sala UCO se ha coordinado la atención de diversas incidencias sanitarias registradas durante el evento, entre las que han destacado varios episodios de golpes de calor y desmayos provocados por las altas temperaturas.

Además de intoxicaciones etílicas en las últimas horas de las jornadas del festival, algunos casos de atragantamiento y un accidente laboral sufrido por un trabajador del recinto, que tuvo que ser evacuado a un centro hospitalario tras resultar herido por la caída de un objeto pesado.

La coordinación permanente entre todos los servicios implicados, subrayan, ha permitido movilizar "con rapidez" los recursos necesarios en cada una de las intervenciones, "garantizando una respuesta eficaz y minimizando" el impacto de las incidencias sobre el desarrollo del evento.

La Policía Nacional ha valorado "muy positivamente" el resultado del dispositivo, resaltando la planificación previa, la coordinación entre las distintas administraciones y organismos participantes, así como la "profesionalidad de todos" los efectivos desplegados, permitiendo todo ello que el Granca Live Fest 2026 se desarrollara en un "ambiente de seguridad, convivencia y normalidad" para los miles de asistentes.