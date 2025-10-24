Domínguez dice que la expulsión de los consejeros del PP que han entrado al gobierno de El Hierro "sigue adelante"

Archivo - El vicepresidente y consejero de Economía del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, y consejero del PP de Canarias - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y presidente del PP canario, Manuel Domínguez, ha indicado este viernes que el expediente de expulsión de los consejeros del PP --Rubén Armiche Benítez Padrón y Anabel López García--, que han decidido firmar un acuerdo con el Cabildo de El Hierro para entrar a formar parte del gobierno insular, "sigue adelante".

Domínguez ha señalado que "no" tiene "ninguna noticia de que los miembros del Partido Popular que han formado parte de ese acuerdo con el Cabildo de El Hierro hayan rectificado", por lo que el expediente de expulsión del PP de Canarias "sigue adelante".

"Tendrán el tiempo suficiente para rectificar, que es el tiempo que dure en desarrollarse y en llevarse a cabo ese expediente", apuntilló en declaraciones a los periodistas tras ser cuestionado por este asunto.

El presidente del PP canario ha defendido que las actas "deben de pertenecer a los partidos y no a las personas", incluida la suya matizó, porque, agregó, que es quien es "por dos razones" como son que el PP le haya dado "el paraguas y la oportunidad" de presentarse a unas elecciones, y la de que los ciudadanos le hayan apoyado porque se ha "presentado con el Partido Popular".

"El Partido Popular en Canarias no es lo que es por Manuel Domínguez. Manuel Domínguez es lo que es en política gracias al Partido Popular", apostilló para agregar que "hay personas que se han confundido, hay personas que piensan lo contrario, y hay personas que utilizan la oportunidad que te brinda hoy el PP, pero cualquiera otra formación política, para luego obtener réditos personales".

Por ello, dijo "no" compartir, "ni siquiera respeto", ese tipo de decisiones "unipersonales que van en contra", a su entender, "de la democracia, que van en contra de las formaciones políticas y que, además, alejan aún más de la ciudadanía".