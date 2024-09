Domínguez dice que el Gobierno trabaja para evitar indemnizaciones por las prospecciones de tierras raras

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y consejero de Economía del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, ha afirmado este martes que el Ejecutivo "no está a favor" de las prospecciones de tierras raras en Fuerteventura y está a la espera de contar con informes jurídicos que evitan el pago de posibles "indemnizaciones millonarias" para las empresas que han solicitado autorizaciones.

En respuesta a una pregunta del Grupo Nacionalista en la sesión de control del Pleno del Parlamento ha cuestionado la "hipocresía" de los diputados que en la pasada Legislatura apoyaron la investigación de tierras raras y ahora se oponen, en virtud a la última PNL aprobada en la Cámara con la única excepción de Vox.

Domínguez no entiende el "halo de culpabilidad" que pesa sobre el Gobierno canario cuando aún no ha autorizado ninguna solicitud de autorización de prospecciones y cumple la PNL en que se pide la paralización. "El Gobierno no está para ir en contra de los ciudadanos", ha destacado.