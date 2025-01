Domínguez exige "responsabilidad" al Gobierno y avanza que el PP promoverá votar "por separado" las ayudas para Canarias

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y presidente del PP regional, Manuel Domínguez, ha exigido este miércoles "responsabilidad" al Gobierno central tras no aprobarse en el Congreso el decreto omnibus con los votos de PP, Vox y Junts.

En declaraciones a los periodistas ha mostrado su "desacuerdo" con la técnica legislativa del Ejecutivo y avanzado que su partido va a promover en el Congreso votar "por separado" las cuestiones que atañen directamente a Canarias como la bonificación al IRPF en La Palma o la gratuidad del transporte público.

"Estamos hartos de que nos manipulen una vez sí y otra también", ha indicado, porque "no puede ser" que incluyan asuntos trascendentales en un decreto "que saben que no va a tener el apoyo ni siquiera de sus socios de gobierno".

En su opinión, el Gobierno central "vuelve a llevar a cabo una acción para ir en contra de los canarios", algo que no se puede "permitir", de ahí que su partido vaya a impulsar la votación por separado.

"No lo vamos a mezclar con nada, para que luego no haya excusas de nadie y para que nadie pueda decir que no van a salir adelante", ha comentado.

Domínguez ha insistido en reclamar "responsabilidad" al Gobierno para que "cuando quiera tratar un asunto que sea de Canarias, trate única y exclusivamente esos asuntos de Canarias, para que luego sus socios de Gobierno no le dejen en desamparo como le han dejado en este momento".