Domínguez (PP Canarias) tilda de "indescriptible" la "irresponsabilidad" de Sánchez en materia de inmigración

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Canarias, Manuel Domínguez, ha tildado de "indescriptible" la "irresponsabilidad" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en materia de inmigración.

Así lo ha señalado este sábado en un comunicado en el que ha lamentado que casi tres años después del inicio de la actual crisis migratoria que afecta a las islas aún se observen episodios "tan dramáticos" como el ocurrido en la noche del pasado viernes, cuando los equipos de Salvamento Marítimo rescataron a unos 400 inmigrantes a bordo de ocho pateras y lanchas neumáticas en aguas próximas a Lanzarote.

"Un episodio más --añadió-- de una realidad que refleja la inexistencia de una política migratoria eficaz y la falta de interés del Gobierno de España por solventar la grave situación que afecta al Archipiélago y evitar la pérdida de vidas en la denominada Ruta Canaria, que sigue siendo la más mortífera para miles de seres humanos que intentan alcanzar nuestras costas en la búsqueda de un futuro mejor".

Domínguez recordó que en esta ocasión el drama ha ocurrido en la misma costa en la que disfruta de sus vacaciones el presidente del Gobierno, "a escasos kilómetros de su residencia de verano en la que se deleita del sol y el mar ajeno al terrible suceso que ha mantenido en vilo a los equipos de salvamento y a la población canaria en general".

El popular criticó aquí que la política en materia de inmigración es la política de "brazos cruzados", de mirar hacia otro lado, la del silencio y la inacción.

"De nada ha servido sus supuestos acuerdos con Marruecos porque siguen llegando cientos de migrantes a nuestras costas y, lo que es peor; la muerte de hombres, mujeres y niños durante las travesías se suceden días tras día", indicó.

Además, Domínguez apuntó que ni Sánchez ni sus ministros han realizado el "mínimo esfuerzo" para mitigar la presión migratoria que sostiene Canarias y la pérdida de vidas humanas.

"No existen acuerdos bilaterales con los países emisores de migrantes irregulares, y el alcanzado con Marruecos, que aún desconocemos en su totalidad, no ha aportado soluciones. No solo no ha sido capaz de establecer alianzas con estos países, tampoco ha puesto en marcha medidas que están a su alcance, y que solo depende del propio Gobierno para aliviar esta terrible situación", incidió.

Por último, el presidente del PP canario hizo especial hincapié en que el archipiélago "sigue solo y abandonado en esta crisis social y humanitaria en la que el Gobierno autonómico de Ángel Víctor Torres se ha mostrado en todo momento complaciente con la pasividad mostrada por el Ejecutivo central".

"No ha exigido en ningún momento responsabilidad alguna, no ha alzado la voz en Madrid, limitándose a tirar balones fuera, dirigiendo el punto de mira hacia Europa, incapaz de reconocer los errores de su jefe de filas y del Gobierno que preside", sentenció.