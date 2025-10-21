Domínguez (PP) dice que la rectificación con los autónomos "no es suficiente" y exige que baje la presión fiscal

Archivo - Manuel Domínguez, vicepresidente y consejero de Economía del Gobierno de Canarias - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y consejero de Economía del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, ha dicho este martes que la rectificación del Gobierno central con la cuota de los autónomos "no es suficiente" y ha exigido al Ejecutivo que profundice en la bajada de la presión fiscal.

En declaraciones a los periodistas antes de presentar el cuadro macroeconómico del archipiélago a empresarios y agentes sociales ha señalado que "el PSOE no cree en los autónomos y el Gobierno de España no cree en los autónomos, empiezan a tomar medidas con bandazos, sin coordinación".

Ha comentado que el anuncio rectificado de subida de cuotas es un ejemplo de "dudas despejadas", al que suma las críticas que recibió el Gobierno de Canarias cuando creó la Dirección General de Autónomos.

El vicepresidente ha detallado que Canarias es una comunidad autónoma que "pivota sobre la microempresa" por lo que todo aquello que se lleva a cabo "en contra del autónomo es ir en contra" de la economía del archipiélago.

"Y nosotros no lo podemos permitir. Por eso fuimos contundentes y decíamos, con esta ocurrencia del Gobierno de volver a subirle los impuestos a los autónomos va a encontrarnos de frente. Va a encontrarnos con toda la dureza y oposición posible", ha afirmado.