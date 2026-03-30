Dos heridos moderados al sufrir una caída con su motocicleta en la subida al Pico de Las Nieves, en Gran Canaria

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una mujer, de 46 años, y un hombre, de 50 años, han resultado heridos de carácter moderado al sufrir una caída con su motocicleta en la GC-150, en la subida al Pico de Las Nieves, en el término municipal de San Mateo (Gran Canaria), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido en la tarde de este domingo en dicho lugar, hasta donde se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que la mujer y el hombre presentaban traumatismo en la espalda de carácter moderado, por lo que fueron trasladados en ambulancias al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Guardia Civil que realizaron el atestado correspondiente.