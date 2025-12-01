Dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, heridos al sufrir una caída con una motocicleta en Mogán (Gran Canaria)

Archivo - Sala operativa del 112 Canarias - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Dos jóvenes, de 18 y 16 años, han resultado heridos de diversa consideración al sufrir una caída con una motocicleta en Mogán (Gran Canaria), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido en la tarde de este domingo en Casas Blancas, en el citado municipio, lugar hasta el que se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que el joven de 18 años presentaba, en el momento inicial de la asistencia, traumatismo en tórax de carácter moderado.

Por su parte, el menor de 16 años fue asistido por policontusiones de carácter leve. Ambos fueron trasladados en ambulancia a Hospitales Universitarios San Roque Maspalomas.

En el lugar del incidente también se personaron bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, que aseguraron el vehículo, mientras que en el lugar del incidente también estuvieron efectivos de Protección Civil y agentes de la Policía Local que colaboraron con los recursos intervinientes.

Por su parte, agentes de la Guardia Civil realizaron el atestado correspondiente y colaboraron con los recursos intervinientes.