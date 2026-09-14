Dos personas heridas de carácter moderado tras volcar su turismo en Hoya Fría, en Santa Cruz de Tenerife

112 Canarias - 112 CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre y una mujer, ambos de 69 años, han resultado heridos de carácter moderado tras volcar su turismo en la TF-1, en la zona de Hoya Fría, en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 11.12 horas de este lunes y hasta la zona se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que atendió a ambos afectados con traumatismos de carácter moderado, salvo complicaciones, por lo que la mujer fue trasladada en ambulancia al Hospital Universitario de Canarias, y el hombre al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

Asimismo en el lugar del accidente también se personaron efectivos del Servicio de Conservación de Carreteras del Cabildo de Tenerife, que realizaron las tareas de limpieza en la calzada, mientras que agentes de la Guardia Civil realizaron el atestado correspondiente.