Educación se abre a firmar un convenio con el Cabildo de La Palma para ejecutar la reconstrucción del CEIP La Laguna

SANTA CRUZ DE TENERIFE 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, ha anunciado este viernes a las representantes de la asociación de madres y padres del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) La Laguna, en el municipio palmero de Los Llanos de Aridane, su disposición a firmar un convenio con el Ayuntamiento o el Cabildo para que sean estas instituciones las que, con cargo a los fondos de reconstrucción de La Palma, ejecuten la obra de reconstrucción del centro, destruido tras la erupción del volcán Tajogaite.

Suárez ha mantenido este viernes un nuevo encuentro con el colectivo, al que desde un primer momento ha brindado su apoyo y colaboración para que la vuelta de este colegio sea una realidad lo antes posible.

La comunidad escolar ha intervenido ante la comisión de Educación del Parlamento de Canarias para pedir que acelere la reconstrucción del centro con el traspaso de competencias de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias al Cabildo.

"Los que no viven en La Palma y no les ha afectado la erupción volcánica, no comprenden lo que es vivir una erupción, y lo que los niños y niñas han pasado y están pasando. Por eso hoy pido solidaridad y empatía y que nos dejemos de guerras políticas porque es que no van al caso", ha señalado la portavoz, Nohely Fernández.