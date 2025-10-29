Educación suma 56 actuaciones en su creación y mejora de aulas para alumnado con necesidades específicas en Canarias - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, ha puesto en marcha durante el curso 2025/2026 un amplio plan de creación y mejora de aulas Enclave en centros educativos de todas las islas, con una inversión global de 2,1 millones de euros gestionada por la Dirección General de Infraestructuras y Equipamientos.

En total, son 56 las actuaciones previstas en el presente curso, de las cuales veinticuatro corresponden a aulas de nueva creación y 32 a la adecuación de espacios ya existentes, con la adaptación de dichos espacios a los estándares de accesibilidad y recursos necesarios para la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), según ha precisado el departamento regional en una nota.

"En apenas dos años se han ejecutado más de setenta aulas Enclave, nuevos centros de educación especial y aulas del proyecto NEAE +21, lo que demuestra el compromiso con la atención a la diversidad", ha destacado el director general de Infraestructuras y Equipamientos, Iván G. Carro.

ATENCIÓN A DIVERSIDAD

Durante la actual legislatura, la Consejería de Educación ha destacado su impulso a la red de medidas para la creación de más de setenta aulas Enclave, la construcción de dos nuevos Centros de Educación Especial y siete espacios TEA y la iniciativa NEAE +21 en la que el alumnado con discapacidad mayor de veintiún años puede continuar en el sistema educativo, así como la incorporación de 1.500 auxiliares educativos.

Entre las actuaciones más recientes figura la finalización de las obras del aula Enclave del IES Los Tarahales, en Las Palmas de Gran Canaria, acondicionada con accesos adaptados, mobiliario ergonómico y zonas diferenciadas de trabajo.

Además, precisan, durante el pasado curso se crearon 35 nuevas aulas Enclave, mientras que el pasado verano se destinaron 9,3 millones de euros a obras de mejora y acondicionamiento, 1,5 millones a espacios de sombra y 700.000 euros a mobiliario escolar.