Educación suspende las clases presenciales en Fuerteventura y 9 municipios de Gran Canaria este martes por calor

Archivo - Estudiantes en Las Palmas de Gran Canaria - CONSEJERÍA CANARIA DE EDUCACIÓN - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha suspendido las clases presenciales este martes en Fuerteventura y en nueve municipios de Gran Canaria ante el episodio de altas temperaturas que afecta a parte del archipiélago. La actividad se desarrollará en modalidad telemática en las enseñanzas en las que sea posible.

En concreto, y según ha informado la Consejería regional de Educación en nota de prensa, en Gran Canaria la suspensión afecta a los centros educativos de Agüimes, Artenara, Ingenio, Mogán, San Bartolomé de Tirajana, La Aldea de San Nicolás, Santa Lucía de Tirajana, Telde y Valsequillo; mientras que en Fuerteventura se extiende a toda la isla.

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias ha adoptado esta decisión siguiendo las indicaciones de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil, y de acuerdo con el protocolo de actuación en el ámbito educativo ante situaciones de altas temperaturas.

En cuanto a los centros educativos del resto de islas y municipios, la Consejería de Educación recuerda la recomendación de seguir las medidas preventivas ante episodios de altas temperaturas recogidas en el protocolo, con especial atención al alumnado vulnerable.

En este sentido, señala que entre estas medidas se encuentran permanecer el mayor tiempo posible en lugares frescos, a la sombra o climatizados; reducir la actividad física y evitar el deporte al aire libre, especialmente durante las horas de mayor calor; garantizar una hidratación frecuente o adaptar los espacios utilizados para impartir las clases buscando aquellos que presenten mejores condiciones de bienestar térmico.

También se contempla ampliar los descansos para la hidratación, utilizar adecuadamente los sistemas de ventilación, mantener las persianas bajadas cuando exista incidencia directa del sol, así como facilitar información y recomendaciones a la comunidad educativa.

Asimismo expone que los equipos directivos podrán solicitar a las direcciones territoriales o insulares de Educación, según corresponda, la aplicación de las medidas extraordinarias previstas en el protocolo: la salida anticipada del alumnado o la modificación del horario escolar y de las actividades curriculares.

Respecto a la salida anticipada del alumnado menor de edad, esta tendrá carácter opcional, no podrá realizarse antes de las 12.00 horas y deberá contar con la autorización de sus representantes legales. El alumnado que permanezca en el centro será atendido de acuerdo con su jornada lectiva, mientras que los servicios de comedor y transporte mantendrán sus horarios habituales.

Las medidas para las siguientes jornadas se comunicarán atendiendo a la evolución de las temperaturas y a las indicaciones de los órganos competentes. Así, la Consejería de Educación ha recomendado a toda la comunidad educativa seguir las actualizaciones a través de los canales oficiales del Gobierno de Canarias y atender en todo momento las indicaciones de Emergencias.