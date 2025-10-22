El Ejército del Aire y del Espacio resalta el papel del Grupo de Alerta y Control durante el Ocean Sky 2025

El Grupo de Alerta y Control (GRUALERCON) del Ejército del Aire y del Espacio - CEDIDO POR EJÉRCITO DEL AIRE Y DEL ESPACIO

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ejército del Aire y del Espacio ha resaltado el papel que ha jugado el Grupo de Alerta y Control (GRUALERCON) durante la conducción del ejercicio internacional Ocean Sky 2025, el principal adiestramiento aire-aire que celebra España cada año y uno de los más exigentes del ámbito europeo.

Organizado y coordinado por el Mando Aéreo de Combate (MACOM), esta acción reúne en Canarias a unidades de combate de España, Alemania, Portugal, Grecia, Estados Unidos e India, con observadores de Suecia y Arabia Saudí, consolidando la posición de España como referente europeo en adiestramiento, interoperabilidad y defensa aérea combinada.

Así, desde su centro de operaciones en la Base Aérea de Gando (Gran Canaria), el grupo ha ejercido el control táctico del espacio aéreo durante las misiones, garantizando la seguridad, coordinación y eficacia de los más de 20 aviones de combate participantes.

En este sentido, el GRUALERCON es la unidad responsable de la defensa aérea permanente del archipiélago canario, misión que desarrolla los 365 días del año y que, si fuese necesario, podría extenderse al resto del espacio aéreo nacional.

Su cometido responde simultáneamente al componente nacional y a la OTAN, integrándose en la estructura de la defensa aérea de la Alianza Atlántica, según ha informado el Ejército del Aire y del Espacio en un comunicado.

Además, ha incidido en que los controladores del GRUALERCON son los "ojos y oídos" de los pilotos en vuelo, puesto que proporcionan información sobre el enemigo, asignan prioridades, optimizan la eficacia de cada avión y aseguran que todas las aeronaves actúen bajo un mismo plan.

OCEAN SKY 25

Durante el Ocean Sky 25, el GRUALERCON ha contado con el apoyo de controladores del Grupo Norte de Mando y Control (GRUNOMAC), con sede en la Bae Aérea de Zaragoza, y del Grupo Central de Mando y Control (GRUCEMAC), ubicado en la Base Aérea de Torrejón.

Todos ellos han trabajado bajo procedimientos comunes y perfectamente integrados, lo que ha permitido reproducir con realismo las condiciones de una operación multinacional real y reforzar la interoperabilidad entre centros de control aliados.

Con todo, el ejercicio ha supuesto una oportunidad de entrenamiento de alto valor para el personal del grupo, dadas la complejidad de los escenarios, la diversidad de plataformas aéreas y la magnitud del despliegue internacional.