Empresarios de hostelería de Las Palmas creen que la ley del tabaco proyecta una "imagen un poco negativa" como destino

Archivo - Fumador - CEDIDA - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Empresarios de Bares, Cafeterías, Restaurantes y Ocio de Las Palmas, integrada en la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT), Fermín Sánchez, ha considerado este miércoles que la aprobación de la ley del tabaco en Consejo de Ministros proyecta una "imagen un poco negativa" como destino turístico, al tiempo que pide fijarse en modelos como el de Francia o Reino Unido.

Sánchez, en declaraciones a Europa Press, ha señalado que "siempre" han reiterado la voluntad de colaborar con las autoridades sanitarias en la lucha contra el tabaquismo pero también ha indicado que, ante el impulso de cualquier regulación como es la ley del tabaco, el Ministerio de Sanidad debería hacerlo "con criterio de diálogo y proporcionado", especialmente en lo que afecta al uso de las terrazas de hostelería en este caso.

Además ha expuesto que España y, Canarias en particular, son destinos turísticos, matizando que en el caso del archipiélago el 32% del PIB procede del turismo. Por ello, ha considerado que la prohibición de zonas de fumar supone una "imagen un poco negativa" de Canarias y, en general de España.

Sánchez apuntó que en Europa "solo Suecia tiene alguna regulación parecida" a la que aspira España, mientras que países como Francia y Reino Unido en la regulación del tabaco "han exonerado las terrazas con una especie de condicionantes".

En este sentido, ha señalado que España podría haber cogido como referencia estos países "donde, en principio, se han sentado" con los empresarios de hostelería, consumidores, sanidad, entre otros, para buscar un "punto de encuentro".

Si bien defiende la protección de los no fumadores, sobre todo, de las personas de riesgo como los menores de edad, mujeres embarazadas o ciudadanos con alguna patología respiratoria, volvió a referirse a Francia y Reino Unido por implantar medidas como la incorporación de "zonas exclusivas, mesas exclusivas" para fumadores o incluso la creación de terrazas con una "extracción importante para que no molestan a los demás".

Para Sánchez la toma de decisiones arbitrarias "sin contar con nadie", hace que "mucha gente" se "sienta perjudicada" y, añadió, que en el caso de Canarias como destino turístico se puede salir "perjudicados en cuanto a imagen" porque la competencia es "muy alta" y, además, "el resto" de países europeos "lo permite".

Finalmente ha considerado que "están a tiempo" de llegar a un acuerdo, ya que la norma tiene pasar aún por el Congreso de los Diputados y el Senado.