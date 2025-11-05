Empresas canarias instan a mantener y actualizar el Posei y cuestionan la normativa burocrática de la UE

Mesa redonda de empresas exportadoras canarias con motivo de la Jornada Conecta Canarias-Europa celebrada en el Parlamento de Canarias - ÁLEX ROSA (PARLAMENTO DE CANARIAS)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una representación de empresas exportadoras de Canarias a la UE han coincidido este miércoles en defender el mantenimiento y actualización del Posei (Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad) y en cuestionar la restrictiva normativa comunitaria, que lastra la producción y la exportación.

En una mesa redonda con motivo de la 'Jornada Conecta Canarias-Europa', el presidente de ASAVICAN (Asociación Avícola de Canarias), Fulgencio González, ha alertado de que sin el Posei sería "imposible" la producción de huevos pues aumentarían los costes en hasta un 70% por llevarlos a la Península.

Ha admitido que tanto la distancia como la fragmentación territorial son una "dificultad" para el sector primario, lo mismo que las normativas, que impiden abrir nuevos centros de producción por falta de superficie.

Asimismo ha criticado que hayan tenido que hacer frente a inversiones "millonarias", que cifró en más de siete millones de euros en los últimos años, para cumplir con los requisitos de la ley de bienestar animal.

Ha apelado a gestionar los problemas de Canarias "desde aquí" porque desde Madrid "no lo van a entender" y aunque ha remarcado que cada vez "se valora más" el producto local, por ejemplo entre las grandes superficies, no es posible producir grandes cantidades ni asegurar un suministro continuado todo el año.

David Heredia, gerente del Grupo Capisa, ha señalado que sin las ayudas de la UE la compañía estaría "desposicionada", con un aumento de costes de más del 40%, hasta el punto de que ha pronosticado que "producir sin ayudas sería un disparate".

En esa línea ha comentado que para Canarias el REA es "básico", ha valorado que el mercado internacional del cereal está "estabilizado" tras la invasión de Ucrania y pedido "flexibilidad" en el uso de os fondos europeos para "no dejar escapar ninguna ficha financiera".

Asimismo ha alertado de la falta de relevo generacional en el sector ganadero porque es una vida "muy sacrificada" y se ve afectada por una rentabilidad "muy volátil" y una burocracia restrictiva. "El futuro es incierto", ha indicado.

Pablo Carmona, vicepresidente de PALCA (Plataforma Agraria Libre de Canarias), ha comentado que la exportación de algunos productos a la UE "va muy bien" si bien ha reconocido que con volúmenes de producción bajos.

En el caso concreto del plátano, por ejemplo, ha comentado que "se hace muy poco" pues en 2024 se exportaron 13.000 toneladas a Suiza, una cantidad "insuficiente".

MÁS UNIÓN PARA EXPORTAR PLÁTANO A EUROPA

Por ello ha pedido explorar nuevos mercados en el continente más allá de la Península pero entiende que "hace falta unión" y exportar bajo una "marca única" porque el mercado europeo es "muy difícil". "No se puede ir con 60 marcas", ha señalado.

También ha cuestionado que haya que pasar hasta dos veces por los puestos fronterizos como si Canarias fuera un país tercero.

Ha recordado las dificultades que pasó el sector primario durante la pandemia con el "turismo cero" y cargado contra la "doble moral" que practica la UE al no exigir los mismos productos fitosanitarios a terceros países ni las condiciones de los animales, hasta el punto de que empresarios canarios vendieron jaulas de gallinas a Marruecos y allí se producen huevos que son vendidos en Europa.

Sobre el valor del producto local entre la población ha abogado por "insistir" con las campañas de concienciación porque supone "economía circular" pero no ha obviado que no hay poder adquisitivo suficiente entre los ciudadanos y que vender el aguacate a 14 euros el kilo "tampoco es plan".

Incluso ha comentado que el programa 'Crecer Juntos' auspiciado por el Gobierno canario para vincular turismo con agricultura "no funciona".

José Quevedo, gerente y propietario de Destilerías Aldea, ha comentado que su empresa hace una exportación "selecta, no masiva", y mostrado su "disgusto" con el mercado local ya que en las islas se producen "rones muy buenos" y la gente cree que los mejores "son los del Caribe".

En ese sentido ha pedido "tomar nota" del País Vasco y su concienciación ciudadana porque allí se protegen sus productos --"no los saques del txakolí"--.

Quevedo cree que se puede exportar a Europa "pero con trabajo y con calidad".