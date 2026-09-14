Estabilizado el incendio declarado en la zona de Cazadores (Gran Canaria), que afecta a unas tres hectáreas

Declarado un incendio de "alto potencial" cerca de Cazadores (Gran Canaria) - CEDIDO POR CABILDO DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Gran Canaria ha dado por estabilizado a las 17.00 horas de este lunes el incendio forestal iniciado durante las horas centrales de la jornada en la zona de Cazadores que afecta por el momento a unas tres hectáreas de terreno.

Así lo ha informado la Corporación insular, que agrega que la evolución de las llamas está siendo favorable gracias a trabajo que realizan los 40 efectivos por tierra y los tres helicópteros por aire para limitar el impacto del fuego.

En este sentido, el incendio no ha producido daños mayores ni personales, ni en animales ni en bienes materiales, aunque se han tenido que desalojar tres viviendas de manera preventiva.

En un primer momento, la Corporación insular incidió en el "alto potencial" que presentaba el incendio debido a las características del mismo y explicó que las llamas estaban siendo conducidas por viento de componente sur, lo que aumentaba la posibilidad de llegar al fondo del barranco y abrir vías hacia la cumbre de la isla.

No obstante, la rápida actuación de los recursos de extinción de incendios han permitido poder estabilizar las llamas en unas pocas horas.

Por su parte, el Ayuntamiento de Telde ha recomendado a los vecinos de Cazadores, El Moreno y La Solana extremar las medidas de precaución, instándoles a cerrar puertas y ventanas si ven que el humo se desplaza hacia sus viviendas.

También ha pedido a la población no desplazarse hacia Cazadores ni utilizar las carreteras de la cumbre conectadas (GC-130 y GC-120), ya que se ha prohibido el tránsito para facilitar el paso exclusivo de los retenes de bomberos y de los cuerpos de seguridad.