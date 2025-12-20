En estado grave un hombre de 67 años tras sufrir un ahogamiento en el Puerto de la Cruz (Tenerife)

Archivo - Cecoes 112 - CECOES 112 - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 67 años, ha resultado herido de carácter grave este viernes tras haber sido rescatado del agua en parada cardiorrespiratoria por un ahogamiento en el Lago Martiánez, en el Puerto de la Cruz (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 14:59 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

En el lugar, un equipo de socorristas practicó las maniobras de reanimación, incluido el empleo de un desfibrilador semiautomático, hasta revertir la parada cardiorrespiratoria.

Por su parte, el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario estabilizó al afectado, que ingresó posteriormente en el Hospital Universitario de Canarias en estado grave.