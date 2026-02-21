En estado grave tras salirse de la vía y caer por un desnivel de seis metros en Gran Canaria

Archivo - Sala operativa del 112 Canarias - CEDIDO POR 112 CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 62 años, ha resultado herido de gravedad este viernes tras salirse de la vía con su turismo y caer por un desnivel de seis metros en el diseminado de Calderín, en municipio de San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 19.32 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Al llegar al lugar, los bomberos rescataron al afectado del interior del vehículo, asegurándolo posteriormente.

El personal del Servicio de Urgencias trasladado a la zona le prestó asistencia y, tras estabilizarlo, fue trasladado con diversos traumatismos de carácter grave al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

La Policía Local instruyó diligencias.