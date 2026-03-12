Archivo - Estudiantes canarios pondrán nombre a los cables submarinos de fibra óptica que unirán las islas - TONY CUADRADO - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Canalink, empresa dependiente del Cabildo de Tenerife a través del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), ha puesto en marcha el concurso 'Conecta con los cables submarinos de fibra óptica en Canarias'. que invita al alumnado de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) a proponer los nombres de los nuevos sistemas de cableado submarino que se despliegan en las islas.

El certamen se desarrollará en centros educativos de Tenerife, Gran Canaria, El Hierro, Fuerteventura y Lanzarote. Buscará fomentar el conocimiento del entorno geográfico, cultural y tecnológico, así como sensibilizar acerca de la importancia estratégica de los cables submarinos como infraestructuras críticas para la conectividad insular, según avanza el Cabildo en una nota.

"La iniciativa combina innovación tecnológica y participación educativa, permitiendo que el alumnado forme parte activa de un proyecto estratégico para el archipiélago", ha detallado el consejero de Investigación, Desarrollo e Innovación del Cabildo de Tenerife, Juan José Martínez.

TRES GRANDES INFRAESTRUCTURAS

El certamen contempla la propuesta de nombres para tres grandes infraestructuras: el sistema de cables que unirá Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, el cable que conectará Tenerife y El Hierro; y el futuro ramal que enlazará Fuerteventura con Tarfaya, en Marruecos.

Cada propuesta deberá incluir un nombre original de un máximo de tres palabras, una justificación conceptual, su pronunciación adecuada y la indicación del idioma original, en caso de que proceda.

Cada centro educativo podrá presentar un máximo de cuatro propuestas y cada una deberá incluir tres ideas de nombre, correspondientes a los tres sistemas de cables objeto del concurso. Las candidaturas se enviarán exclusivamente por vía digital a través del correo concurso@canalink.es, en un plazo de 30 días hábiles desde su publicación oficial.

El centro educativo ganador recibirá un premio de 6.000 euros, destinados a la mejora y equipamiento de recursos tecnológicos, mientras que el alumno o alumna cuya propuesta resulte seleccionada obtendrá un iPad o dispositivo equivalente. Las propuestas serán evaluadas de forma anónima, atendiendo a criterios como la originalidad, la vinculación con la identidad canaria, la coherencia con la marca Canalink, la facilidad de pronunciación internacional y la viabilidad legal.