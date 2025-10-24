Estudios japoneses de videjuegos visitan las islas para entablar proyectos y acuerdos con profesionales en Canarias

SANTA CRUZ DE TENERIFE 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de diez estudios del sector de los videojuegos y de la animación de Japón han visitado esta semana las islas en una misión comercial inversa llevada a cabo en Gran Canaria y en Tenerife, de la mano de Proexca, para mostrar los servicios que las empresas de Canarias pueden ofrecer para el desarrollo de sus productos y proyectos. En definitiva, se ha destacado el ecosistema "sólido y enriquecedor" de las islas para potenciar esta industria global.

Así, visitas institucionales y a empresas han marcado la agenda de estos días, que ha servido para que los tomadores de decisiones más importantes de una industria internacional, como son los profesionales asiáticos, para que se hagan una idea de las "ventajas" de invertir en Canarias y del talento que existe, según ha precisado el Gobierno canario en una nota de prensa.

El viceconsejero de Presidencia y presidente de Proexca, Alfonso Cabello, ha clausurado este jueves la misión, agradeciendo a estas empresas niponas por su presencia e interés en el archipiélago. "Para el Gobierno de Canarias esta industria es una apuesta firme, ha sido declarada sector estratégico, lo que conlleva un especial trato para potenciar su desarrollo e implementación en nuestras islas a todos los niveles. Somos conocedores de la realidad de esta industria y estamos trabajando para satisfacer las necesidades crecientes para seguir potenciando el desarrollo de este mercado", ha señalado.

Ha recordado la calidad de los productos que han nacido en Canarias, como son Spellcats, Hostil, Legendary Dwarves, algunos de los grandes del sector videojuegos, o Superklaus, Mariposas Negras, Cleo o Heidi, grandes nombres de la industria de la animación.

EL SECTOR: CIFRAS

Destaca el Ejecutivo regional cómo, en los últimos seis años, la industria del videojuego en Canarias ha crecido exponencialmente, cuando se contaban un par de empresas, mientras en la actualidad ya se puede hablar de una treintena. Esto no son sólo estudios, son oportunidades de empleo y unas 300 personas que son profesionales de la industria y que eligen Canarias para seguir formándose y para seguir innovando, convirtiendo al archipiélago en "la cuarta región de España elegida por estas empresas", detrás de las capitales como son Madrid, Barcelona o Andalucía.

Esta misión, destacan, es el fruto recogido de la misión directa llevada a cabo hace un mes a la Tokyo Game Show. Parte del Ejecutivo regional, con Alfonso Cabello a la cabeza, además el área de Invertir en Canarias y Promoción Exterior de Proexca, asociaciones como Arcadev y Acadevi, y la Zona Especial Canaria, como parte todos del sello Canary Islands Games, acompañaron a una decena de empresas canarias para participar en una de las principales ferias internacionales del sector de los videojuegos.

De aquella participación, indican, salieron reuniones, una puesta en común no solo del "talento" de los estudios de Canarias, sino también de las "ventajas" que supone el archipiélago para seguir innovando y desarrollando este sector estratégico.