Evacuado un hombre de 41 años en helicóptero tras la colisión entre un coche y un camión en La Aldea

Archivo - Helicóptero medicalizado del SUC traslada al hospital a un hombre herido en accidente de tráfico en Gran Canaria. - SEGURIDAD Y EMERGENCIAS DEL GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIAS 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 41 años ha sido evacuado en helicóptero al Hospital Universitario Doctor Negrín tras la colisión entre un coche y un camión en el municipio de La Aldea (Gran Canaria).

Según informa el área de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, el accidente se ha producido a las 17.28 horas en la autopista GC-2, dentro del segundo túnel con dirección a La Aldea.

Efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria han excarcelado al afectado, que presentaba diversos traumatismos de carácter moderado. Por su parte, el Servicio de Urgencias Canario ha asignado un helicóptero medicalizado, una ambulancia sanitarizada y otra de soporte vital básico.

De este modo, el personal sanitario ha atendido al herido y lo ha trasladado en helicóptero al centro hospitalario.

Asimismo, se ha activado al Servicio de Carreteras del Cabildo de Gran Canaria, cuyo personal ha señalizado el accidente y despejado la vía, y a la Guardia Civil, cuyos agentes han regulado el tráfico e instruido el atestado.