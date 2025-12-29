Evacúan en helicóptero a una crucerista alemana con peritonitis que navegaba a 500 kilómetros de Gran Canaria

Un helicóptero del Ejército del Aire evacúa a una crucerista que navebaga al sur de Canarias - 221ESDRON

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centro Coordinador de Salvamento Aeronáutico de Canarias (ARCC Canarias) ha dirigido y coordinado, a petición de Salvamento Marítimo (SASEMAR), la realización de una misión de salvamento por parte del Ejercito el Aire y del Espacio para evacuar a una crucerista indispuesta que navegaba a unos 500 kilómetros de la isla de Gran canaria.

Para ello activó un Helicóptero HD.21 'SÚPER PUMA' del 802 Escuadrón perteneciente al Ala 46 de la Base Aérea de Gando el 29 de diciembre de 2025.

Así, mediante izado de grúa se rescató a la pasajera de nacionalidad alemana y 60 años aquejada de peritonitis desde el crucero 'MEIN SCHIFF 3', que se encontraba en el momento de la maniobra a unos 500 kilómetros al sur de la isla de Gran Canaria, al límite del alcance operativo del helicóptero.

Para esta misión se activó también a un avión D.4 'VIGMA' del mismo escuadrón que proporcionó al helicóptero información de vientos en altura, con el objetivo de optimizar su vuelo para minimizar el consumo de combustible.

El avión contactó previamente con el crucero para facilitar la maniobra del helicóptero a su llegada y la buena cobertura de radio permitió mantener el contacto de los medios aéreos SAR implicados con el ARCC Canarias, de tal forma que se pudo coordinar en tiempo real.

El avión dio al crucero las instrucciones requeridas por el helicóptero respecto al rumbo y velocidad que debía mantener durante la maniobra con objeto de facilitar el izado por grúa y realizarlo lo más rápido posible, detalla el Ministerio de defensa en una nota.

Las tripulaciones del helicóptero SAR del Ejército del Aire y del Espacio cuentan con un elemento diferenciador, disponen de un enfermero militar para la realización de rescates y salvamentos, siendo los únicos helicópteros de rescate de Canarias que cuentan con esta capacidad, subraya.

Dada la gravedad del pasajero, la maniobra de grúa comenzó descendiendo al enfermero militar de la tripulación al crucero, con objeto de realizar la transferencia de forma más segura y obtener de primera mano los datos que el médico del navío le proporcionaba para el transfer del paciente, y también fue dando asistencia a la evacuada durante todo el trayecto.

Desde el ARCC Canarias se realizaron coordinaciones en tiempo real con SASEMAR para actualizar datos del crucero, contactando finalmente con CECOES 112 para movilizar medios pertenecientes a la comunidad.

Con la paciente a bordo, el helicóptero puso rumbo a la plataforma del Hospital Doctor Negrín, donde fue recogida por una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario y trasladada al hospital donde quedó ingresada.