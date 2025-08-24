Expertos advierten del impacto emocional por el uso del 'dry texting' o 'mensajes secos' en el entorno digital

Esta forma de interacción puede alimentar "malentendidos, dañar relaciones y afectar a la autoestima de quien intenta mantener una comunicación fluida y agradable", señalan

El 'dry texting', o también conocido como uso de 'mensajes secos' en la red, es una tendencia de interacción digital que puede conllevar efectos negativos en la salud emocional de las personas, especialmente entre los jóvenes, según ha advertido esta semana el Colegio Oficial de Psicología de Santa Cruz de Tenerife.

Esta forma de interacción se caracteriza por usar respuestas monosilábicas, cortantes, frases escuetas o emojis que interrumpen el flujo natural de una conversación, y pueden generar un impacto negativo emocional.

Así, la portavoz del Colegio Oficial de Psicología de Santa Cruz de Tenerife, Azucena Duque, explica en una nota de prensa que "aunque inicialmente podemos pensar que simplemente es una manera rápida de responder a un mensaje, muchos especialistas ya consideran este tipo de respuestas como parte de una conducta pasivo-agresiva".

"En la mayoría de los casos, este tipo de mensajes transmite a quien los recibe indiferencia, desinterés o, incluso, incomodidad, pudiendo generar a raíz de esto estados de ansiedad, inseguridad, desconexión emocional o un sentimiento profundo de rechazo", ha añadido.

Duque explica que el tono, la intención o el contexto se pierden con facilidad a lo largo de una conversación. En este sentido, la portavoz ha incidido en que prácticas como el 'dry texting' alimentan malentendidos, dañan relaciones y afectan a la autoestima de quien intenta mantener una comunicación fluida y agradable.

COMUNICACIÓN DIGITAL "CLARA Y EMPÁTICA"

"Hoy en día, muchas de nuestras conversaciones profesionales y personales se suceden en aplicaciones o canales de mensajería instantánea, por lo que es fundamental que aprendamos a mantener una comunicación digital clara y empática. Esto pasa por estar presentes en la conversación, evitar respuestas monosilábicas o evasivas y tomar conciencia del impacto que nuestras palabras, o la ausencia de ellas, puede tener en el receptor", señala Duque.

La portavoz concluye que "pequeños gestos", como escribir con mayor conciencia o detalle, así como mostrar interés por lo que se nos dice o validar las emociones de nuestro interlocutor, pueden contribuir positivamente a mejorar relaciones o que estas sean relaciones "más sanas", tanto en un entorno digital como fuera de él.