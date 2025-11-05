Exposaldo 2025 arranca este miércoles en Tenerife con el objetivo de batir la cifra récord de 40.000 visitantes - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Recinto Ferial de Tenerife acoge desde este miércoles y hasta el próximo 9 de noviembre la vigésimo octava edición de la Feria Exposaldo, el evento de referencia en Canarias para la venta de productos con descuentos.

El consejero de Industria y vicepresidente de Recinto Ferial, Manuel Fernández, ha celebrado en una nota que Exposaldo consolide su posición como punto de encuentro "clave" para el comercio local y los consumidores, con la participación de 120 empresas y 180 stands, que ofrecerán gran diversidad de artículos.

Exposaldo, destaca el consejero insular, cuenta entre sus objetivos con contribuir a que los comercios canarios reduzcan sus stocks, inyectando liquidez para la próxima campaña de diciembre. "Esperamos batir la cifra récord de 40.000 visitantes que recibimos el año pasado", ha advertido Fernández.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha celebrado inaugurar "con enorme ilusión" una nueva edición de Exposaldo, un evento que, ha proseguido, "forma parte de la historia económica y social" de Tenerife durante casi tres décadas, convirtiéndose en un "punto de encuentro imprescindible" para el comercio local.

SOBRE EXPOSALDO

Concreta el Cabildo que Exposaldo abarca una amplia variedad de productos: desde textil y calzado hasta electrodomésticos, muebles y vehículos de ocasión. Se estima que recibirá gran cantidad de visitantes durante los cinco días en los que permanecerá abierto al público, con un precio de entrada "simbólico" de un euro.

En definitiva, se trata del mayor evento en Canarias dedicado a la venta de productos de liquidación, ofertas y saldos, que permanecerá abierto en horario de 11 a 21 horas durante los días de celebración.

En esta edición, la feria contará con cuatro zonas: exposición ferial general, MVO (Mercado del Vehículo de Ocasión), Zona Especial Hogar y MOTOBOX. Estas áreas están incluidas en los 12.000 metros cuadrados de feria.