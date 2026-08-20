Fallece una mujer de 60 años tras ser rescatada del mar en parada cardiorrespiratoria en Las Teresitas (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer, de 60 años, ha fallecido este miércoles tras ser rescatada del mar en parada cardioorrespiratoria en la playa de Las Teresitas, en Santa Cruz de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 18:57 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

A su llegada al lugar del incidente, el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario continuó con las técnicas avanzadas de reanimación cardiopulmonar comenzadas por el personal de socorrismo de la playa, pero no dieron resultado, por lo que finalmente se confirmó su fallecimiento.