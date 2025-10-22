Fallece un operario de carretera tras sufrir un atropello en la TF-1, a su paso por Fañabé, en Adeje (Tenerife)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un operario de carretera, de 57 años, ha fallecido tras sufrir un atropello en la TF-1, a la altura de Fañabé en dirección sur, en el municipio de Adeje (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 23.11 horas de este martes en dicho lugar, hasta donde se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que constataron que el hombre presentaba lesiones incompatibles con la vida y solo pudieron confirmar su fallecimiento.

En el lugar del incidente el personal del Servicio de Conservación de Carreteras se encargó de limpiar la vía, mientras que Bomberos de Tenerife colaboraron con los recursos intervinientes y agentes de la Guardia Civil instruyeron las diligencias correspondientes.