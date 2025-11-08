Fallece tras ser localizado flotando en el mar en la costa de Granadilla (Tenerife)

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido este sábado tras haber sido localizado flotando en el mar en la playa de El Cabezo, en el municipio de Granadilla, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 14:02 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando que habían sacado del agua a una persona que se encontraba flotando en el mar, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

En el lugar, socorristas del Servicio de Salvamento en Playas comprobaron que el afectado se encontraba en parada cardiorrespiratoria, por lo que comenzaron a practicar maniobras de reanimación cardiopulmonar. A su llegada, el personal del Servicio de Urgencias Canario continuó realizando maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas sin obtener resultado, confirmando su fallecimiento.

Mientras, la Policía Local colaboró con el resto de los recursos de emergencias. La Guardia Civil, por su parte, realizó las diligencias judiciales.