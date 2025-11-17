Feboda arranca este fin de semana en Tenerife con 70 empresas y 115 stands, un 28% más

SANTA CRUZ DE TENERIFE 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Recinto Ferial de Tenerife acoge este fin de semana la gran feria de bodas y celebraciones de Canarias, Feboda.

El vicepresidente de Recinto Ferial, Manuel Fernández, y el consejero de Empleo del Cabildo, Efraín Medina, presentaron este lunes esta iniciativa que "se ha consolidado como el mayor punto de encuentro de los proveedores de productos y servicios nupciales con los futuros clientes".

Manuel Fernández adelantó que un total de 70 empresas y 115 stands participarán en esta feria, "lo que supone un incremento del 28% de stands con respecto al año pasado".

Además, agradeció a los diseñadores "su confianza en el recinto y en el Cabildo para promocionar todo lo que han preparado, con un impacto muy positivo en Canarias, España y el mundo".

Fernández aseguró que "Feboda es una oportunidad para poner en valor el talento de los empresarios tinerfeños que dedican su actividad profesional a la organización de eventos".

Por su parte, el consejero de Empleo, Efraín Medina, puso resaltó "el trabajo conjunto de Tenerife Moda y Recinto Ferial, que se han convertido en un solo equipo con un mismo objetivo, que Feboda se convierta en un escaparate de tendencias, dándole visibilidad a las marcas".

Medina recalcó que el Cabildo también está "apoyando nuevos valores y talentos, en el esfuerzo común de tener la mejor pasarela que se pueda ver en cualquier lugar de España".

Para las empresas, su presencia en Feboda permitirá contactar con futuros clientes pero, además, establecer vínculos profesionales y personales con otras empresas del sector, conocer nuevos proveedores o presentar una nueva marca o proyecto.

La feria tendrá lugar entre el 21 y el 23 de noviembre, en horario de 10.30 a 20.30 horas, excepto el domingo, que permanecerá abierto entre las 10.30 y 19.00 horas.

El precio de la entrada es de 4 euros, aunque los asistentes pueden adquirir un bono de 8 euros si desean acceder a la feria durante los 3 días.