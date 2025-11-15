Feministas piden destituir a Candelaria Delgado ante la "inactividad" de su política contra la violencia de género - RED FEMINISTA DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Red Feminista de Gran Canaria ha denunciado este sábado "la inacción" del Gobierno de Canarias en materia de igualdad y respuesta contra la violencia de género, con el apoyo del Foro contra la Violencia de Género de Tenerife. Así, han pedido la destitución inminente de la consejera de Bienestar Social del Ejecutivo canario, Candelaria Delgado Toledo, así como de la directora del Instituto Canario de Igualdad, Ana Brito Brito.

En una nota, las feministas han solicitado, en consecuencia, una reunión "urgente" con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo y su vicepresidente, Manuel Domínguez, para abordar los "inadmisibles datos" que sitúan a Canarias como "una de las comunidades autónomas con la tasa más alta" de mujeres víctimas de violencia de género del Estado. Mientras tanto, advierten, la gestión de las políticas de igualdad y de respuesta contra la violencia en Canarias está prácticamente "paralizada".

En definitiva, recuerdan, asociaciones y profesionales en materia de igualdad llevan "meses" denunciando la "inactividad" del ICI con respecto a la ejecución de los fondos del Pacto de Estado contra la violencia de género, mientras su responsable última, la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candela Delgado, "negaba la mayor" en declaraciones públicas y en sede parlamentaria.

Finalmente, precisan los colectivos, se ha dado a conocer que las entidades y profesionales que trabajan en Canarias para dar respuesta a la violencia contra las mujeres tendrán "apenas cuatro semanas" para ejecutar unos fondos de todo un año.

"La violencia contra las mujeres no se elimina con una mano de pintura, sino con un trabajo sistemático, organizado y coordinado en materia de igualdad, que desmonte los mitos y prejuicios sociales que permean desde la infancia, desplegando planes integrales de detección precoz de la violencia en espacios como la sanidad o los entornos profesionales, y con medidas estables de atención y recuperación de mujeres víctimas de violencia de género", han denunciado las portavoces de la Red Feminista.

"NI UN SOLO EURO DE LOS 10 MILLONES"

De este modo, denuncian, esta "parálisis institucional" en materia de igualdad ha sido evidenciada por el "bloqueo" por parte del Instituto Canario de Igualdad de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. En concreto, de los 10 millones de euros con los que financia el Ministerio de Igualdad a Canarias, el ICI no ha invertido "ni un solo euro a mitad de noviembre", y, aseguran, han sacado una orden de pago esta semana, dando a las responsables de proyectos "apenas cuatro" semanas para desarrollarlos.

"Esta mala gestión ha llevado a numerosas entidades y profesionales a anunciar que sus proyectos no podrán ser llevados a cabo, cayendo investigaciones previstas en materia de violencia de género online o jornadas para abordar el efecto de la pornografía en la infancia y la juventud", han señalado las organizaciones en el comunicado.

A ello se suma la denuncia, por parte de las entidades feministas, de que el Ministerio de Igualdad condiciona los presupuestos futuros a la capacidad de ejecución de las comunidades, por lo que la caída de proyectos en 2025 "asfixiará a futuro" toda una red de proyectos, líneas de trabajo y ayudas a las víctimas que ha tardado "décadas en consolidarse" y que requiere de "mayores recursos y estabilidad" a nivel autonómico.

"Los datos de violencia contra las mujeres empeoran, poniendo a Canarias en lo más alto en cuanto a número de víctimas de violencia de género y número de mujeres asesinadas. Y vemos cómo en estos dos años, el Gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular pueden desmantelar décadas de trabajo por parte del movimiento feminista, de recursos de apoyo, de proyectos de promoción de igualdad. Necesitamos más y vamos a peor, y deben saber que no contarán con la complicidad de nuestro silencio", han denunciado las portavoces.

MEDIDAS PROPUESTAS

Además de la esta "inoperancia" denunciada del Instituto Canario de Igualdad, los colectivos feministas integrantes de la Red grancanaria gan advertido de la gestión como "centro directivo fantasma" de la actual Viceconsejería de Igualdad y Diversidad, "a la que no se le conocen actividades ni agenda pública".

"En igualdad, el Gobierno de Canarias ha colocado a personas sin formación ni trayectoria en la materia, sin interlocución real con el movimiento feminista, como es el caso del actual viceconsejero de igualdad y diversidad, Juan Martínez Doreste. Por eso nos urge sentarnos con Fernando Clavijo y que nos diga cómo piensa solucionar un problema del que es el máximo responsable. Nosotras tenemos propuestas", han añadido.

A la destitución de las actuales responsables, la Red Feminista de Gran Canaria ha presentado otras medidas, entre ella un plan autonómico de contingencia contra la violencia machista y por la igualdad que incluya un incremento de recursos humanos y materiales para dar servicios sostenidos en el tiempo a las mujeres víctimas de violencia, así como que les lleguen los recursos de manera "más ágil, y en coordinación real" con ayuntamientos, cabildos y tejido asociativo feminista, con mecanismos de evaluación.

"Sólo revertiremos la situación si la respuesta contra la violencia de género es una prioridad política y se aborda con una estrategia transversal que implique de manera efectiva a Educación, Sanidad, Justicia y Servicios Sociales, entre otros. Necesitamos personal formado en todas esas áreas, que ayude en la detección precoz de las víctimas y que atienda sus necesidades. Las vidas de las mujeres no pueden seguir esperando", han insistido desde la Red de Feministas de la isla.