La feria urbana Mesa y López Market, en Las Palmas de Gran Canaria, cierra con más de 65.000 visitantes

La feria urbana Mesa y López Market, en Las Palmas de Gran Canaria - ORGANIZACIÓN MESA Y LÓPEZ MARKET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La feria urbana Mesa y López Market, en Las Palmas de Gran Canaria, ha cerrado una nueva edición con más de 65.000 visitantes en tres días de actividad comercial, ocio, entretenimiento y música en vivo, en los que cada día se han acercado hasta la zona más de 22.000 personas.

Esta edición, según ha informado la organización en nota de prensa, ha superado las expectativas también en los negocios participantes, "con un 30% más de ventas" en relación con otras ediciones.

Mesa y López Market se enmarca en el "Plan de Comercio Minorista 2025", impulsado por la Cámara de Comercio de Gran Canaria y la Asociación de Empresarios de la Zona Comercial Mesa y López, con el apoyo del Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y cofinanciado por la Unión Europea-FEDER y la Secretaría de Estado de Comercio del Gobierno de España #EuropaSeSiente.

Ante el "éxito" de la convocatoria, señalan que se trabaja en una nueva cita para los días 20, 21 y 22 de noviembre con el apoyo del Cabildo de Gran Canaria.

Todo ello, después de que este fin de semana, Mesa y López Market se haya convertido en epicentro de actividad en Las Palmas de Gran Canaria, con conciertos, actividades, talleres infantiles y con los más de 40 expositores con los que los ciudadanos podían encontrar productos y servicios de moda, complementos, gastronomía, inmobiliaria, viajes y mucho más.

La acogida de esta iniciativa permite consolidar esta cita en el calendario comercial, social y cultural de Las Palmas de Gran Canaria, preparando ya su nueva convocatoria.

En cuanto a los negocios que han participado, ascienden a 40 y, entre ellos, hay empresas como Dani. Hace, La Óptica Vintage, Jayki, Arteliér 48, Era Arcoiris Central, Century21 Capital Lpa, Natalia Andueza, Orgonitas Fernando, Re/Max Lanzagorta, Our Style Canarias, M by María, Tierra Cerámica, Artycult, Fundación Canaria Pequeño Valiente, MoonC Girls, Mikas, Amor Bijoux, Art by Angy, Retrografías Ediciones, Jaime Checa Gimeno, Gran Diva Shop, 4 Sale Urban, La Chinata Oleoteca Gourmet, Rofe y Arena, Essenah Gallery, Amaro Secret y Susana Creaciones.

También han sido parte del éxito negocios como Orange, Endesa oficina Olof Palme, Más Que Xurros, Kuroba, Gio By Us, La Habitación Esotérica, Matta, Volvo, Viajes El Corte Inglés, MSC Cruceros con Viajes el Corte Inglés, Costa con Viajes el Corte Inglés.

La nota musical, que ha animado el cierre de estos tres días de feria urbana han sido Kubacanashe, Aseres y Crossfire, que han estado acompañados de las actuaciones del Festival de Folclore para sumar baile, patrimonio y tradición al evento.

Por su parte, los más pequeños han llenado actividades pensadas por y para ellos, como la Patrulla Canina, Rafaelillo Clown "Compras con Arte", el Cancionero Isleño 'Borondona y sus amigos', que han tenido "éxito" de participación en los talleres de maquillaje facial, chapas y títeres de varilla, entre otras opciones.

Asimismo Mesa y López Market también ha servido de escaparate para acercar el trabajo solidario de Pequeño Valiente, que ha trasladado su labor con niños con cáncer y sus familias, con varios proyectos destinados a ellos pero también a la ciudadanía en general con el fin de concienciar y sensibilizar sobre la enfermedad.

Por último, entre los protagonistas de esta edición, han destacado los Drag Queens participantes, que "han sido una sorpresa y un atractivo" en esta feria urbana que busca "impulsar y dar visibilidad" a las pymes de la zona.