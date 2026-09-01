El Festival MUSA une a Canarias con México a través de la música, la cultura y la gastronomía

Presentación del Festival MUSA - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Naturaleza y Arqueología de Tenerife (MUNA) ya tiene ultimada la programación de la XIII edición del Festival MUSA que este año vuelve a mirar hacia México para ofrecer un amplio programa de actividades que permitirá acercarse a la diversidad cultural, histórica y artística del país desde diferentes perspectivas.

Organizado por el Organismo Autónomo de Museos y Centros (OAMC) del Cabildo de Tenerife, el Festival MUSA convierte el museo en un espacio de encuentro entre culturas a través de una programación que combina música, cine, artes escénicas, conocimiento, gastronomía y participación ciudadana.

La edición de 2026 supone además el regreso de México al festival, después de que el país protagonizara una de sus primeras convocatorias en 2015.

Once años después, el Festival MUSA recupera este vínculo para proponer una mirada renovada sobre un territorio de enorme diversidad y sobre las conexiones históricas y culturales que unen al país azteca y Canarias.

El consejero de Cultura, Museos y Deportes del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha, destacó que MUSA "representa una de las grandes apuestas del MUNA por convertir el museo en un espacio abierto al mundo, capaz de acercarse a otras culturas desde el conocimiento, la creación y la experiencia compartida".

Acha explicó en la presentación del festival que "el regreso de México permite recuperar una relación que ya estuvo presente en sus primeras ediciones y profundizar en los numerosos vínculos que existen entre Canarias y este país".

El consejero de Empleo y Educación del Cabildo de Tenerife, Efraín Medina, destacó que "el Festival MUSA es una magnífica oportunidad para acercar la cultura y el conocimiento a la ciudadanía desde la música, el cine, la danza, la gastronomía y las tradiciones, pero también para seguir estrechando los profundos vínculos históricos y humanos que existen entre Canarias y México".

Medina subrayó que "México va a tener este año una presencia muy especial en Tenerife".

De hecho apuntó que "a esta nueva edición del Festival MUSA se suma el hecho de que la Feria Tricontinental de Artesanía estará dedicada a México, lo que permitirá profundizar todavía más en el conocimiento de su cultura, sus tradiciones y, especialmente, de la enorme riqueza de su artesanía".

En este sentido, el consejero señaló que quiere que "esta mirada hacia México tenga continuidad y permita mostrar todo lo que compartimos a ambos lados del Atlántico".

En su opinión, "Canarias ha sido históricamente un territorio de encuentro entre continentes y tanto MUSA como la Feria Tricontinental son magníficos escaparates para reivindicar esa vocación atlántica y nuestra capacidad para tender puentes entre pueblos y culturas".

Asimismo, Medina incidió en la dimensión educativa de estas iniciativas pues "conocer otras culturas también es educar".

En ese sentido dijo que quieren que especialmente los jóvenes "puedan descubrir ese patrimonio, acercarse a otras formas de expresión y comprender que la diversidad cultural enriquece como sociedad".

La programación se desarrollará durante el mes de septiembre y combinará propuestas de carácter divulgativo con actividades participativas y experiencias culturales, invitando al público a descubrir México a través de sus tradiciones, expresiones artísticas, sonidos, sabores, imágenes y relatos.

PROGRAMACIÓN

El Festival Musa dará comienzo el 1 de septiembre con la inauguración de la exposición temporal 'Concomitancias. Legados, presencia y futuros indígenas en México y Canarias', que podrá visitarse en el MUNA hasta el 1 de noviembre en el horario habitual del museo.

La muestra parte del concepto de concomitancia para explorar las conexiones, paralelismos y tensiones históricas entre Canarias y México.

A través de diferentes etapas y procesos, la exposición aborda cuestiones como la colonización, el mestizaje, la construcción de identidades y la relación con el territorio, poniendo de manifiesto las resonancias existentes entre dos espacios separados por el Atlántico.

El 2 de septiembre, a las 19.00 horas, tendrá lugar la conferencia 'Candelaria/Chaxiraxi y Guadalupe/Tonantzin', un diálogo entre Larisa Pérez y Gloria Godínez que permitirá aproximarse a las conexiones simbólicas y culturales entre ambas tradiciones.

El cine al aire libre llegará el 3 de septiembre, a las 21.00 horas, con la proyección de 'La camarista (2018)', dirigida por Lila Avilés, una película que ofrece una mirada íntima sobre el trabajo y la vida cotidiana en un hotel de lujo de Ciudad de México.

El 4 de septiembre, también a las 21.00 horas, la programación se trasladará a las artes escénicas y la música con la performance 'Rojo colonial' y 'Trama de las dos orillas' a cargo de Gloria Godínez, seguida de una propuesta de danza tradicional mexicana con Yacambú + Yuli y su mariachi, y una sesión de ritmos mexicanos de DJ Kali.

Los talleres tomarán el protagonismo el 5 de septiembre, con dos sesiones, a las 11.00 y a las 17.00 horas, del taller de estampación con cochinilla y creación de sellos inspirados en México y Canarias, una propuesta participativa que permitirá experimentar con esta materia prima y sus posibilidades creativas.

El cine regresará al patio del MUNA el 10 de septiembre, a las 21.00 horas, con la proyección de 'Museo (2018)', película inspirada en el robo de piezas del Museo Nacional de Antropología de México.

La música en directo será protagonista el 11 de septiembre, a las 21.00 horas, con la actuación de Bial Hclap, mientras que el 12 de septiembre, a las 11.00 horas, el público podrá adentrarse en la gastronomía mexicana con el taller 'Sabores de México', impartido por Armando Saldanha.

'El tinte que creó un paisaje y la plaga que lo transforma' será el título de la conferencia que se celebrará el martes 15 de septiembre en el Salón de Actos del MUNA.

DÍA DE MÉXICO

El 16 de septiembre, coincidiendo con el Día de México, el MUNA acogerá a las 21.00 horas un concierto especial de Los Sabandeños, que dedicarán su actuación a la música mexicana.

El ciclo de cine al aire libre continuará el 17 de septiembre, a las 21.00 horas, con 'Tótem (2023)', de Lila Avilés, mientras que el 18 de septiembre, también a las 21.00 horas, llegará la música en vivo de Fuensanta.

La programación participativa continuará el 19 de septiembre, a las 11.00 horas, con el taller de piñatas 'Sueños de papel', una propuesta creativa para acercarse a una de las expresiones populares más reconocibles de la cultura mexicana.

El 23 de septiembre, a las 19.00 horas, el programa retomará su vertiente divulgativa con la conferencia 'La corriente que nos une: viajes a través del Atlántico. Ocho años después', a cargo de Alejandro de Vera, que abordará las conexiones y los intercambios entre Canarias y México a través del Atlántico.

El cine regresará el 24 de septiembre, a las 21.00 horas, con la proyección de 'Sujo (2024)', una historia de identidad, violencia y supervivencia ambientada en México.

El 25 de septiembre, a las 21.00 horas, será el turno de Mencey Romántico, que ofrecerá una propuesta musical centrada en los boleros.

La programación culminará el 26 de septiembre, a las 11.00 horas, con el taller de elaboración artesanal de chocolate 'Cacao en tus manos', una actividad que permitirá descubrir el universo del cacao desde una perspectiva práctica y cultural.

Todas las actividades del Festival MUSA México son gratuitas hasta completar el aforo previsto.