Las fiestas del Pino arrancan este viernes con el pregón de Raquel del Rosario y conciertos de la banda de Teror y Miss

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las tradicionales fiestas de la Virgen del Pino, en el municipio grancanario de Teror, arrancan este viernes con el pregón de Raquel del Rosario, la conocida cantante terorense, así como con los conciertos de la Banda de Música de Teror y de los grupos Los 600 y Miss Music Band, ésta última que cumple además 10 años sobre los escenarios.

El pregón arrancará a las 21 horas y a continuación actuará la banda de música del municipio. En torno a las 23 horas se inaugurarán los chiringuitos de la Plaza de Sintes y tendrán lugar los conciertos de los siguientes grupos, que arrancarán sobre esa misma hora.

El concierto de Miss comenzará a las 00:30 horas. Los componentes de la banda han explicado a través de una nota de prensa que su espectáculo será "un viaje por los mayores éxitos de la música nacional e internacional".

"Consideramos este concierto como una oportunidad para que todas las generaciones se reúnan y bailen", han manifestado los músicos sobre su actuación en las fiestas del Pino. "Combinaremos la tradición de las fiestas del Pino con los éxitos que todos conocen y aman", han rematado.

Los actos de celebración continuarán durante todo el fin de semana, donde tendrá lugar también el Festival Internacional de Arte en la Calle 'En Pie', que ofrecerá dos jornadas festivas llenas de teatro, juegos, música, payasos, humor y acrobacias para toda la familia.

Los actos por la Virgen del Pino durarán hasta el próximo 12 de octubre. Para consultar el programa detallado pueden hacerlo a través del siguiente enlace: https://teror.es/programacion-el-pino-2025/