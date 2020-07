Fimucité vuelve en septiembre y rendirá tributo a la serie 'La Casa de Papel'

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife (Fimucité) ha presentado este jueves un primer avance de programación de su decimocuarta edición en la que se interpretará en estreno mundial la banda sonora de la serie de televisión 'La casa de papel', adaptada a formato sinfónico, compuesta por Manel Santisteban e Iván Martínez Lacámara, bajo la dirección artística y musical de Diego Navarro, director de Fimucité.

La consejera de Cultura, Educación, Juventud y Deportes del Cabildo insular de Tenerife, Concepción Rivero, adelantó los detalles de la nueva edición junto a Matilde Zambudio, concejal de Cultura de Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife; Yaiza López, concejala de Cultura del Ayuntamiento de La Laguna, y el propio Diego Navarro.

Concepción Rivero confirmó que "el festival mantiene las fechas anunciadas y entre el 18 y el 27 de septiembre de este año ofrecerá a los amantes de la música para el cine un importante programa de conciertos y actividades paralelas, pese a la situación de excepcionalidad que vivimos con motivo de la Covid-19".

La consejera alabó también el ingenio de Navarro a la hora de abordar este "emblemático" evento cultural de la isla, "que desborda de amor por la música y el cine". "Esperamos poner a la venta las entradas de los conciertos en Auditorio en el presente mes de julio", adelantó.

Matilde Zambudio aplaudió a Fimucité la valentía de continuar con las fechas previstas y reconoció que en tiempos de confinamiento muchas personas disfrutaron de la cultura "y concretamente de conciertos grabados de este festival".

"Es un orgullo acoger parte de su celebración en el Teatro Guimerá", reconoció la concejal, quien agradeció su trabajo a Diego Navarro "por aportar tanto a la cultura de la isla, algo impagable".

Por su parte, Yaiza López afirmó que a La Laguna le complace volver a participar en este "evento consolidado" a nivel internacional que posiciona al municipio "en el mapa cultural del mundo".

Además, agradeció al equipo del festival su esfuerzo, ya que "sin su dedicación y pasión no sería posible". "Para nosotros la cultura es un sector estratégico y vamos a seguir apostando por ella", sentenció.

Diego Navarro confesó que "ha sido extraordinariamente difícil" llegar hasta la jornada de presentación pues "en cuatro épicos meses" el festival se ha tenido que reorganizar, siendo uno de los dos del mundo de música de cine que ha anunciado su celebración en 2020 y dejando el mundo del cómic y los superhéroes para la edición de 2021.

"Con Fimucité no ha podido ni esta pandemia: somos la resistencia de la música de cine", compartió el también compositor, quien señaló que este año se va a "homenajear a la serie más exitosa de todos los tiempos, la primera serie española en ganar un premio Emmy, con un estreno mundial, un viaje musical a la altura de cada capítulo".

Así, el maestro Navarro se pondrá al frente de la Orquesta Sinfónica de Tenerife en las dos funciones previstas de 'Somos La Resistencia: La Casa De Papel En Concierto', que tendrán lugar el viernes 25 y el sábado 26 de septiembre en el Auditorio de Tenerife, con la presencia de los compositores Manel Santisteban e Iván Martínez Lacámara, y la cantante Cecilia Krull, quien interpretará sobre el escenario la popular canción principal de la serie, 'My life is going on'.

El impacto de la crisis sanitaria internacional ha llevado a replantearse el formato del festival que, gracias al apoyo de Cabildo de Tenerife, Ayuntamiento de Santa Cruz, Ayuntamiento de La Laguna, Gobierno de Canarias, Auditorio de Tenerife y Orquesta Sinfónica de Tenerife, "mantendrá su esencia, brindando conciertos originales, experiencias únicas y la presencia de invitados excepcionales", destacó.

CONCIERTO DE APERTURA

El Teatro Leal de La Laguna acogerá el viernes 18 de septiembre el concierto de apertura, donde la cantante Esther Ovejero y la música jazz serán protagonistas, a través de un programa inédito de canciones que han sido interpretadas en el cine por grandes divas de la música.

Este concierto se ofrecerá nuevamente el sábado, día 19, en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria bajo el título 'Cotton Club Diva', en homenaje al mítico club nocturno de Nueva York y título de la película de Francis Ford Coppola sobre la convulsa época de la Ley Seca en Estados Unidos.

La Pop Culture Band vuelve este año con una propuesta única: una selección de canciones que el oscarizado cineasta neoyorquino Martin Scorsese ha utilizado en algunas de las secuencias más famosas de su filmografía y que se podrá disfrutar el 19 de septiembre en el Teatro Guimerá.

Además, el Coro Polifónico de la Universidad de La Laguna ofrecerá el 20 de septiembre el recital 'Cinemass', en el que se interpretará un fabuloso repertorio de piezas para coro que han formado parte de películas inolvidables: desde Gabriel's Oboe, de la banda sonora compuesta por el legendario Ennio Morricone para La Misión, a temas clave de Los Chicos del Coro, de Bruno Coulais, o el popular Hallelujah de Leonard Cohen.

III PREMIOS DE LA MÚSICA PARA EL AUDIOVISUAL ESPAÑOL

Además, el sábado, día 26, antes del segundo concierto de La Casa de Papel, tendrá lugar en el Auditorio de Tenerife la 'Ceremonia de Entrega de los III Premios de la Música para el Audiovisual Español', organizados por la Asociación de Compositores de Música para Audiovisual (Musimagen), en colaboración con Fimucité.

Los ganadores en las distintas categorías (partitura orquestal, partitura electroacústica, música original para serie y música original para publicidad) se darán a conocer el próximo 3 de agosto y formarán parte del elenco de invitados del festival, junto a Darío Palomo, presidente de Musimagen.