Fiscal de Menores avisa de agresiones sexuales en Infantil y Primaria y niños de ocho años que "consumen porno"

Marta Dávila pronostica una "atrofia" en la sociedad si se consolida la pornografía como vehículo de estimulación sexual



SANTA CRUZ DE TENERIFE, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La Fiscal de Menores de Santa Cruz de Tenerife, Marta Dávila, ha alertado este jueves de que se han registrado agresiones sexuales entre alumnos de Infantil y Primaria y ya hay niños de ocho años que "consumen porno".

En una conferencia impartida en las jornadas 'Menores y nuevas tecnologías. Adicciones, pornosocialización, salud mental y conducta infractora' organizadas por la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias ha dicho que en algunos casos ni siquiera es porque tengan un dispositivo móvil a su disposición sino porque "en casa se consume porno" y "copian" las "prácticas inadecuadas" de los adultos.

La fiscal ha recomendado a los padres vigilar "las relaciones tecnológicas de sus hijos" sin perder de vista la intimidad del menor y aunque es consciente de que hay actitudes que merecen un "reproche penal", también entiende que hay que analizar las "carencias" que les han llevado a una "adicción a las pantallas, a no querer ir a clase o a un absentismo escolar crónico".

Ha dicho que es "absurdo" prohibir el uso de los teléfonos móviles entre los menores pero sí "limitar", y en ese sentido, no entiende orden de la Consejería de Educación de prohibir los móviles en los centros pero al mismo tiempo deja la decisión a los centros o que los alumnos los lleven si están apagados. "Le estamos faltando a la autoridad que ha puesto la norma", ha agregado.

"Si nosotros tenemos un menor a nuestro cargo, no le vamos a dar un cuchillo para que haga daño a otro. Nosotros lo que intentaremos es enseñarle al uso responsable de ese instrumento peligroso. El cuchillo por sí mismo no es peligroso porque me sirve para cortar pan, pero el cuchillo en sí mismo sí puede ser un método de comisión del hecho delictivo", ha resumido a modo de ejemplo.

Ha insistido especialmente en evitar los discursos de "castigar" porque cree en las "segundas oportunidades", tanto entre los padres como en los menores, y ha detallado como un joven, con grandes habilidades digitales y que había tenido casos de mala conducta, fue derivado a un ayuntamiento del sur de Tenerife y acabó "trabajando y todo el mundo encantado con él".

Ha instado a trabajar "entre todos" para resolver los problemas de los menores y la posible adicción a las pantallas y pone sobre la mesa como receta "rutinas y límites". "Si es que de hecho los menores desean que les pongan la rutina, porque más allá de eso es cuando suelen desviarse", ha indicado.

La fiscal no obvia tampoco el papel de los padres porque muchas veces están más 'enganchados' que sus propios hijos por lo que invita a hacer el ejercicio práctico de saber cuánto tiempo pasa conectado uno y otro.

Ha apelado a "evitar que los jóvenes se críen por pantallas" y tiene claro que si se consolida la "nana digital" en algún momento "ese apego no va a ser seguro".

Ha advertido también de que hace años el grueso de sus infractores eran los "típicos choricillos que robaban fuera para llevar a casa" y ahora tiene a menores "que faltan el respeto a cualquier autoridad", incluso se quejan de "falta de respeto" de la Guardia Civil o la Policía Nacional a la hora de dirigirse a ellos.

HACER RESPONSABLES A LOS MENORES EN EL BUEN USO

Con todo, cree que la clave pasa por hacer a los menores "responsables" del uso de los medios digitales y aunque cree que la situación no es "muy grave" aún, habrá una "atrofia" de la sociedad si no se ataja "el uso de la pornografía como estimulación sexual".

La fiscal ha lamentado también la falta de centros especializados en trastornos de conducta y adicciones en Canarias y ha puesto la lupa en la situación psíquica de los menores migrantes no acompañados que están bajo tutela de las administraciones.

"Que yo me dirija a un chico de Senegal, a veces lo que obtengo es que me baje la cabeza y se avergüenza y no le gusta que yo me refiera a él. Y todo es en base al tiempo. Hemos tenido niños, menores extranjeros no acompañados, víctimas de agresiones sexuales consecutivas desde su país de origen hasta aquí, víctimas de trata. Lo que tenemos es que darles las fortalezas necesarias, apoyar a los equipos educativos de esos centros de protección y no olvidarnos desde Justicia Juvenil que hay una víctima y que esa víctima puede que no sea la primera", ha apuntado.

Igualmente ha advertido de la imposición de los cánones de belleza que se marcan en las redes sociales, hasta el punto de que algunos menores demandan intervenciones de cirujía estética.

"No podemos seguir permitiendo el uso de pantallas, el uso de perfiles, niñas que se operan, se quitan dientes, se quita una costilla, a ver, me quiero parecer a este filtro, dicho por cirujanos plásticos, niños menores que no se reconocen, no se gustan, eso es un error", ha indicado.