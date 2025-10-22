Forman y orientan al personal de las Fuerzas Armadas en Tenerife para su incorporación futura al mercado laboral civil

Forman y orientan al personal de las Fuerzas Armadas en Tenerife para su reinserción al mercado laboral civil - CÁMARA DE COMERCIO

Se calcula que casi 470 personas figuran como futuros militares reservistas de especial disponibilidad, al aproximarse a los 45 años

La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife, a través de su programa Tenerife X Empleo Sénior, con la financiación del Cabildo insular, ha organizado esta semana una jornada informativa para facilitar, orientar e impulsar la incorporación del personal de las Fuerzas Armadas al mercado laboral civil una vez finalice su compromiso con el Ejército.

La sesión, 'De invisible a imparable: tu ruta hacia el empleo', se ha celebrado en la sala de conferencias del Acuartelamiento de Hoya Fría, donde se reunió al personal militar mayor de 40 años de los tres principales cuarteles de la isla, según ha especificado la institución cameral en una nota de prensa a los medios.

El encuentro contó con la presencia de la directora del departamento de Formación y Empleo de la entidad, Justa García; el consejero insular de Empleo, Educación y Juventud, Efraín Medina; el coronel y subdelegado del Ministerio de Defensa en Santa Cruz de Tenerife, Juan Irízar; el teniente coronel y gestor del área de Reclutamiento de este órgano, Juan Payeras, y la técnica responsable del programa cameral, Carmen Padilla.

Justa García ha señalado durante la jornada que esta iniciativa representa el "compromiso firme" con el talento sénior y con quienes, como el personal militar, se enfrentan "al reto de redefinir su trayectoria profesional". "Desde la Cámara, queremos que se sientan acompañados en este proceso de transición, ofreciéndoles formación, orientación y herramientas que les permitan continuar desarrollando todo su potencial en el mercado laboral civil", ha reivindicado.

El consejero de Empleo del Cabildo de Tenerife ha recordado que la entidad cameral son sus "principales aliados" en el servicio público y en la búsqueda de empleo. "Las personas que han asistido a esta jornada han dado mucho por esta tierra y ahora nos corresponde a nosotros trabajar para que puedan aspirar a un empleo de larga duración cuando ya pasen a la fase de reserva", ha señalado.

El subdelegado del Ministerio de Defensa en Santa Cruz de Tenerife, Juan Irízar, ha subrayado que la sesión "veló por la reinserción laboral" de los futuros militares reservistas de especial disponibilidad, que se aproximan a los 45 años. "Ahora mismo, la subdelegación cuenta con casi 470 personas con esta categoría, por lo que nos ocupa hacer todo lo posible para garantizar su entrada al mercado de trabajo en el ámbito civil", ha apuntado.

ENCUENTROS TRASVERSALES

Esta iniciativa, detalla la institución cameral, se enmarca en el convenio firmado entre la Cámara de Comercio y el Ministerio de Defensa para ofrecer jornadas informativas sobre orientación en empleo, emprendimiento y autoempleo. Este encuentro, que se repetirá el próximo 28 de octubre, ha ofrecido talleres prácticos sobre herramientas digitales, plataformas de empleo, redacción de currículum, entrevistas de trabajo, networking y uso ético de la inteligencia artificial en la búsqueda activa de trabajo.

Así, para acercar estas nociones al personal militar participante, Tenerife X Empleo Sénior ha abogado por un enfoque dinámico, cercano y adaptado a las necesidades reales de este colectivo, que se encuentra en plena transición hacia el mercado laboral civil.

El programa cameral nace para profundizar en la fase de intermediación y acompañamiento laboral con el fin de "allanar el camino" hacia un puesto de trabajo. Además, intenta afrontar de este modo las dificultades que atraviesan las personas mayores de 45 años, quienes representan "el 63% de los desempleados de Tenerife".

FORMACIÓN Y EMPLEO

La iniciativa, asimismo, persigue la prospección de ofertas de empleo, asesoramiento personalizado, gestión de candidaturas y creación de una red de empresas colaboradoras. Otra de sus máximas es ofrecer apoyo emocional y motivacional, formación en habilidades personales y jornadas de empleo exclusivas.

Estas acciones, puntualizan, pretenden aumentar las probabilidades de inserción laboral de las personas participantes, facilitando su reinserción en empleos adecuados y fortaleciendo las relaciones con el sector empresarial.