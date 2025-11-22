El Foro Contra la Violencia de Género en Tenerife conmemora este lunes sus 25 años de lucha en las calles

Charlas contra la violencia de género y el manifiesto institucional protagonizan la programación por el 25N - AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

El Foro Contra la Violencia de Género en Tenerife cumple este año "25 años de lucha" en las calles. El colectivo celebrará, asimismo, un acto conmemorativo el próximo 24 de noviembre, a las 18.00 horas, en la capital tinerfeña.

El acto, 'Memoria, presente y futuro', reflexionará sobre este primer cuarto de siglo de "respulsa a la violencia machista", valorando la incidencia política habida hasta el momento, y enfantizando las propuestas y la construcción de alternativas ante el que está considerado como un "problema estructural".

Además, habrá un coloquio abierto, para reflexionar sobre el momento actual y sobre cómo seguir creando propuestas contra las violencias machistas.

El acto se desarrollará en la Librería de Mujeres de la capital tinerfeña, ubicada en la calle Sabino Berthelot. Mientras, al día siguiente, convocarán la manifiestación del 25N, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, que partirá desde la plaza Weyler, a las 19.00 horas.