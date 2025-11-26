Franquis (PSOE) ve el presupuesto "ineficaz e injusto" y está "lleno de engaños"

Archivo - El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Chano Franquis - PARLAMENTO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista, Sebastián Franquis, ha dicho este miércoles que el modelo de presupuesto es "ineficaz, injusto y profundamente regresivo" para la ciudadanía canaria y "no está a la altura" de lo que necesita el archipiélago.

En el debate de primera lectura ante el Pleno del Parlamento ha dicho que el texto está lleno de "engaños" y es un "cuento" porque no van a poder ejecutar los fondos europeos, al tiempo que ha afeado la mentira de no bajar el IGIC. "Sabían que estaban mintiendo en campaña electoral", ha detallado.

Ha demandado "diálogo y acuerdo" frente al "ruido y el bloqueo permanente" del presidente, Fernando Clavijo, al tiempo que ha insistido en que las cuentas no ayudan a mejorar la productividad porque "retroceden" los fondos en formación e I+D+i. "Es un escándalo", ha planteado.

Ha cargado contra la "prioridad" de que el Gobierno incremente en 25 millones el presupuesto del área de Presidencia para convertirla en una "agenda de comunicación" cuando se "abandona" la lucha contra la pobreza y en medio de un ciclo económico en crecimiento.

Franquis ha apuntado que el Gobierno no tiene un problema con la "regla de gasto" sino con las "prioridades", y ha reprochado a Clavijo que ya no hable de que "el Gobierno se forra" y no baje el tipo general del IGIC.

Ha tildado de "tonterías" el discurso del Ejecutivo en vivienda porque Clavijo lleva seis años de presidente "y no ha construido ni una" mientras que en el sector primario ni siquiera se gasta lo del 'Pacto de las Flores'.