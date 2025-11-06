La glorieta de Visvique en la GC-20, en Arucas (Gran Canaria), entra en servicio este viernes

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Infraestructura Viaria, pondrá en servicio la glorieta de Visvique, situada en la carretera GC-20, en el municipio de Arucas (Gran Canaria), este viernes, 7 de noviembre, a partir de las 13.00 horas.

La entrada en servicio de esta glorieta "permitirá mejorar" la circunvalación entre los núcleos de Visvique, Teror, Firgas y Arucas, ofreciendo una conexión "más fluida, segura y ordenada" para los vehículos que transitan por la zona norte de la isla, según ha informado la Consejería regional de Obras Públicas en nota de prensa.

Paralelamente, la consejería continuará avanzando en las obras de soterramiento del tramo comprendido entre los puntos kilométricos 3+400 y 4+870, dentro del mismo proyecto de mejora de la GC-20.

Desde la dirección general se recuerda a los conductores la importancia de respetar la señalización y extremar las precauciones mientras continúan las obras en el resto de la vía.