El Gobierno de Canarias activa la prealerta por mal estado de la mar este fin de semana en todo el archipiélago

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha declarado la situación de prealerta por fenómenos costeros y calima, a partir de este sábado, que afectará a todas las islas. A ello se suma la prealerta por lluvias, vigente desde la jornada de ayer y que afecta a la comarca este de La Palma.

Esta decisión se ha tomado en base a la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), según ha recordado el departamento del Ejecutivo regional en una nota de prensa.

Por ello, el Gobierno recuerda a la población que es necesario adoptar las medidas adecuadas para prevenir y evitar situaciones de riesgo, especialmente por el mal estado de la mar este fin de semana.

Asimismo, según la previsión meteorológica, se esperan olas de 2 a 3 metros de altura, fundamentalmente en la costa norte y oeste de La Palma, El Hierro, Fuerteventura y Lanzarote, así como en el litoral norte de La Gomera, Tenerife y Gran Canaria.

ENTRADA DE CALIMA

A la mala mar se suma la entrada de un episodio de calima de concentración variable y en aumento, que en la jornada del domingo podría alcanzar los 200 microgramos por metro cúbico en las islas occidentales y superiores a los 200 microgramos por metro cúbico en las orientales. Recuerda el Gobierno que este fenómeno, además de reducir la visibilidad, podría generar problemas de salud a personas con enfermedades crónicas y/o respiratorias.

Por otro lado, se mantiene la situación de prealerta por lluvia declarada en la jornada de ayer y que afecta a la comarca este de La Palma, donde la previsión apunta precipitaciones persistentes, débiles y moderadas, fundamentalmente en las medianías.

INSTAN A LA AUTOPROTECCIÓN

El Gobierno recuerda a la población que es necesario extremar las precauciones en las costas de las islas e insiste en la importancia de poner en práctica los consejos de autoprotección para evitar riesgos en el mar.

Por ello, es conveniente no situarse en muelles y escolleras, ni permanecer en lugares cercanos al mar para evitar ser golpeados o arrastrados por el oleaje, así como aplazar actividades náuticas o deportivas previstas para estos días y no bañarse en playas apartadas o sin vigilancia, entre otras recomendaciones.

Respecto a la calima, es importante mantener puertas y ventanas cerradas y evitar en lo posible salir a la calle si se padece enfermedades respiratorias crónicas. Asimismo, es conveniente beber mucho líquido, evitar los ambientes secos y asegurarse de tener a mano la medicación habitual.

En cuanto a la prealerta por lluvias en La Palma es aconsejable, si se va a circular en coche, mantener la distancia de seguridad entre los vehículos, moderar la velocidad y evitar las pistas forestales o carreteras secundarias.