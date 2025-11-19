El Gobierno de Canarias ahondará este 25N en las violencias machistas que sufren las mujeres con discapacidad

El Gobierno de Canarias visibilizará este 25N las violencias machistas que sufren las mujeres con discapacidad - CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias ha presentado este miércoles la campaña institucional del Ejecutivo canario con motivo del 25 de noviembre, Día para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, incidiendo en la importancia de "visibilizar" en esta jornada las violencias machistas que sufren las mujeres con discapacidad.

Así, bajo el lema 'Rompamos el círculo. Entra en modo alerta contra la violencia de género', el Instituto Canario de Igualdad buscará apelar este 25N a tomar "conciencia y posicionarse del lado" de las mujeres con discapacidad víctimas de violencias machistas, según ha informado la Consejería en una nota.

"Rompamos el círculo. Un círculo cercado por miles de situaciones, que se repite en diferentes ámbitos y de numerosas formas: física, emocional, económica y psicológica" ha explicado la directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI), Ana Brito, en una nota de prensa, al tiempo que ha expresado la necesidad de romper el círculo "escuchando y creyendo a las mujeres que presentan alguna discapacidad cuando sufren o han sufrido violencia de género".

Brito ha recordado que la violencia de género afecta a millones de mujeres de todo el mundo, haciendo referencia al dato que aporta la OMS y que dice que las mujeres con discapacidad tienen un 50% más posibilidades de sufrirla.

"Queremos romper con la violencia de género, borrar los porcentajes alarmantes que cada día desalientan nuestra sociedad", ha dicho Brito, que recordó el trabajo diario que desarrolla el ICI cada día para combatir las violencias machistas.

La campaña se insertará entre el 19 y 25 de noviembre en prensa digital, escrita, radios, televisiones y redes sociales.

SOBRE LAS CIFRAS

"Es inaudito que por el hecho de tener una discapacidad, dudemos de su testimonio cuando cuentan que han sufrido algún tipo de violencia por algún hombre, que a lo mejor incluso es su propio cuidador", ha resaltado la consejera, haciendo referencia a los datos que arroja el 'Diagnóstico sobre mujeres con discapacidad y violencia de género' en el que se concluye que el principal problema de las mujeres con discapacidad que confiesan haber sido víctimas de violencia de género es la falta de credibilidad del entorno.

"No creerlas, no acompañarlas, no apoyarlas, es infligirles un nuevo maltrato, es condenarlas al silencio", ha lamentado.

De acuerdo a este estudio, elaborado por el ICI y fruto del protocolo establecido con el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Canarias, CERMI-Canarias, el 40% de las personas a quién se le confió el hecho, dudó de la veracidad de sus testimonios. Así, refleja que el 71% de las mujeres encuestadas había vivido violencias machistas fuera de la pareja, y cerca de la mitad (47%) eran hombres de la familia, el 29% desconocidos, y el 21%, conocidos.

Mientras, en el seno de la pareja o expareja, las violencias más habituales fueron las humillaciones, desprecios o aislamiento social. En concreto, en el 72% de los casos el hombre quería saber en todo momento dónde estaba y se enfadaba si hablaba con otros; el 77% la menospreciaba o humillaba delante de otras personas, y el 75% era amenazada por el agresor con hacerle daño. Por su parte, en el 57% de los casos utilizaban su discapacidad para menospreciarla y el 74% se ha sentido intimidada o asustada. El 59% fueron obligadas a mantener relaciones sexuales sin desearlo por miedo de lo que podía hacer si se negaba.

RECURSOS MOVILIZADOS

Sobre estos datos, la consejera ha añadido que son cifras "que una sociedad democrática no puede tolerar", por lo que ha recordado que, además de las campañas de sensibilización, estudios y actos como el que se celebró en el Parlamento de Canarias para escuchar a las mujeres con discapacidad en junio, el ICI cuenta con una red de recursos establecida en todas las islas en colaboración con todos los cabildos insulares para atender a las mujeres víctimas de violencia de género que se activa de inmediato con una llamada al servicio telefónico 112.

Para 2026, ha precisado, se han incrementado un millón de euros al presupuesto del ICI para reforzar todos estos recursos, y el 112 pasará de ser atendido por 8 técnicas a tener 14, que serán mujeres que estarán 24/7 365 días del año, atendiendo a cualquier mujer que sufra violencia.

De acuerdo a los datos del servicio de violencia de género del 112, entre los meses de enero y octubre de este año, se recibieron 513 alertas por violencias machistas sobre mujeres con discapacidad. Cerca de la mitad (225) tenían alguna discapacidad mental, 76 intelectual, 52 física motora, 46 múltiple, 41 física orgánica, 11 auditiva y 4 visual. El resto no especificaron.