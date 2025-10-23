El Gobierno de Canarias apuesta por la autosuficiencia energética de la red de carreteras de las islas

El Gobierno de Canarias presenta la 'Estrategia Verde' para alcanzar la autosuficiencia energética en sus infraestructuras viarias - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad de Canarias, Pablo Rodríguez, ha presentado este jueves la 'Estrategia de eficiencia energética y energías renovables en las infraestructuras viarias de Canarias', un plan pionero que busca transformar y alcanzar la autosuficiencia energética de la red de carreteras del archipiélago.

Según informa el Gobierno regional, junto con la directora general de Infraestructura Viaria, Rosana Melián, el máximo responsable del área ha dado a conocer los resultados de esta iniciativa desarrollada por el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) desde diciembre de 2023 para analizar de forma integral la red viaria de interés regional.

Asimismo, la estrategia propone medidas concretas para reducir el consumo energético, fomentar el uso de energías renovables y disminuir la huella ambiental asociada a la iluminación y operación de túneles y carreteras a cielo abierto.

Rodríguez ha destacado que "hoy ha sido un día importante, no solo por los datos que presentamos, sino por el significado y la intención que hay detrás de esta iniciativa que emprendimos al inicio de la legislatura y que hemos desarrollado de la mano del Instituto Tecnológico de Canarias".

"Hemos conseguido --dijo-- entrelazar direcciones generales que hasta ahora no se interrelacionaban, como Transportes y Movilidad con Carreteras, y trasladar esta filosofía de eficiencia y sostenibilidad hacia otras áreas como Puertos, con los modelos de ecopuertos, o Vivienda, incorporando criterios de eficiencia energética en la rehabilitación y en los nuevos proyectos".

UN COSTE ANUAL DE 7,3 MILLONES DE EUROS

Según los resultados obtenidos, la demanda eléctrica total de las infraestructuras viarias de Canarias ha ascendido a 46,8 GWh al año, equivalente al consumo de más de 13.000 hogares canarios, con un coste energético de 7,3 millones de euros anuales. El alumbrado, especialmente el de los túneles, ha sido identificado como el principal foco de consumo.

Con la aplicación de las medidas recogidas en la Estrategia, se ha estimado una reducción del 76% de la del consumo que no está en LED, lo que supondría un ahorro de más de 15.000 toneladas de CO2 al año, equivalente a la absorción de 775.000 árboles.

De igual modo, la inversión necesaria para alcanzar estos objetivos se ha cifrado en 23,5 millones de euros, con una tasa interna de retorno del 23,2% y un ahorro económico anual estimado en 5 millones de euros.

Aquí, Rodríguez ha asegurado que "cuando esta legislatura arrancó, asumimos un compromiso claro: no nos conformábamos con más de lo mismo". "Queríamos cambiar de paradigma. En materia de carreteras, queríamos plantear infraestructuras multipropósito, entendiendo que la movilidad no solo se resuelve construyendo más vías, sino usándolas de manera más eficiente", matizó.

Asimismo, ha resaltado que "nuestra Estrategia Verde sitúa la sostenibilidad no como una etiqueta añadida, sino como un eje de planificación, mantenimiento y uso de nuestras carreteras, puentes, túneles y accesos".

Finalmente, ha afirmado que "hemos dejado atrás la visión tradicional de la carretera como una simple línea de asfalto. Las infraestructuras viarias pueden y deben contribuir activamente al reto climático, a la eficiencia energética, a la movilidad inteligente y al bienestar colectivo".

ESTRATEGIA ESTRUCTURADA EN CUATRO GRANDES DOCUMENTOS

Por su parte, la directora general de Infraestructura Viaria, Rosana Melián ha explicado que la Estrategia Verde se ha estructurado en cuatro grandes documentos: un diagnóstico energético de la red, una Estrategia de Eficiencia Energética, una Estrategia para la incorporación de Energías Renovables, y una propuesta de proyectos piloto para su implantación progresiva.

"Lo primero que nos hemos propuesto es transformar el consumo energético actual, que todavía no es sostenible, en valores lo más sostenibles posibles", ha explicado. "Nuestro objetivo es reducir ese consumo al mínimo, y eso se logra principalmente con la sustitución de la iluminación tradicional, como las lámparas de vapor de sodio o de mercurio, por tecnología LED, que permite alcanzar hasta un 76% de ahorro energético".

También ha insistido en que "una vez alcanzado ese nivel mínimo de demanda, queremos que la energía necesaria para cubrirlo provenga de fuentes renovables", a la vez que ha añadido que "para ello, hemos identificado espacios anexos a las vías, como intersecciones, enlaces, glorietas, pantallas acústicas o zonas próximas a los túneles, donde es posible generar energía limpia aprovechando el propio entorno de las infraestructuras".

La directora general de Infraestructura Viaria ha destacado también que "la estrategia parte de un análisis detallado del potencial de nuestras carreteras, considerando agrupaciones de autoconsumo y las necesidades energéticas reales".

"Los resultados son muy positivos: nuestras infraestructuras tienen más capacidad de generación de la que necesitamos para alcanzar la autosuficiencia. Esto abre la puerta a que, en un futuro, nuestras carreteras no solo sean sostenibles, sino también plataformas productoras de energía", ha señalado.