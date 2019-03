El Gobierno de Canarias cierra la puerta a las incineradoras: "No se van a instalar"

Publicado 26/03/2019 15:01:42 CET

Podemos y NC exigen al Ejecutivo que elimine un artículo del Pircan que abre la puerta a su construcción en Gran Canaria y Tenerife

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Política Territorial, Medio Ambiente y Seguridad del Gobierno de Canarias, Lady Barreto, ha asegurado este martes que ni el Gobierno de Canarias ni Coalición Canaria (CC) promueven la construcción de incineradoras en Tenerife y Gran Canaria.

"No creemos en las incineradoras y no se van a instalar", ha señalado con rotundidad en la sesión de control del Parlamento, si bien no ha garantizado la eliminación del artículo 7.3.2. del Plan Integral de Residuos de Canarias (Pircan), tal y como le han exigido Podemos y Nueva Canarias (NC).

Barreto ha señalado que el plan se encuentra en fase de tramitación y en todo caso, la instalación de incineradoras "no lo plantea en ninguna parte", aparte de que ni al Gobierno ni a CC "se le ha pasado por la cabeza", ya que es un modelo que representa una "gestión obsoleta de los residuos".

La consejera ha acusado a Francisco Déniz y Román Rodríguez de "dar pábulo a noticias falsas" y mezclar el concepto de valorización con el de incineración, cuando se trata, por ejemplo, de utilizar lodos para compostaje.

Así, ha insistido en que en el documento "no hay ni una sola página" que abogue por la incineración de residuos, al tiempo que ha criticado al consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife, José Antonio Valbuena (PSOE), por practicar "postureo electoral" al plantear críticas cuando ha estado un año trabajando en la elaboración del plan.

BARRETO CUESTIONA LA CAPACIDAD DE JOSÉ ANTONIO VALBUENA

Ha comentado que la moción del Cabildo de Tenerife donde se pide la eliminación del artículo en el Pircan la ha presentado el PSOE y es apoyada por CC al ser "socios de gobierno", y se ha preguntado por la capacidad de gestión de Valbuena, "que en ocho años no ha resuelto la acumulación de neumáticos en Arico".

Además, ha dicho que el Gobierno quiere obtener recursos económicos de la Unión Europea para "valorizar", que "nada tiene que ver" con la incineración, dejando claro que "no se puede eliminar lo que no existe", en referencia al artículo del Pircan.

Francisco Déniz ha dicho que el Ejecutivo lleva bastante tiempo "maniobrando a espaldas de la ciudadanía" para que la UE "reconozca la excepcionalidad" de las RUP y sigan financiando la incineración de residuos, hasta el punto de que "han convencido" a Francia y Portugal para que las apoyen.

Ha comentado que su negativa pública es un "postureo electoral", de ahí que haya exigido la retirada de la referencia al proyecto en el Pircan, que implica la captación de unos 150 millones de euros de fondos comunitarios.

En esa línea, ha indicado que "si la derecha europea lo aprueba", tanto el Gobierno como CC "lo van a aprovechar", lo que supone "favorecer" el desarrollo de la contaminación y las enfermedades en las islas.

Frente a este modelo, ha reivindicado el compostaje y el reciclaje para "fertilizar" la tierra, que está "saturada" de residuos, con el fin de que el 40% de la materia orgánica que se produce vuelva a la naturaleza.

Román Rodríguez ha ironizado con que el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, "se ha convertido en un ecologista", porque CC y PSOE han presentado una moción en la instan al Ejecutivo regional a que modifique el plan de residuos.

"NO HAN HECHO NADA" CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

Ha criticado también el "postureo" del Gobierno de negarse a la incineración porque se acercan las elecciones, pero "tienen una práctica" que pasa por "lo que dice" el Pircan y la búsqueda de fondos comunitarios.

En esa línea, ha indicado que "no han hecho nada" por la economía circular ni por el cambio climático, salvo apostar por la introducción del gas, las incineradoras y bajar el IGIC energético a grandes consumidores como "Siam Park o El Corte Inglés".

"Ni los suyos se creen sus palabras", ha apuntado, destacando que "no tienen propuestas" contra el cambio climático pues "son los mejores aliados" por su política de dependencia de las energías fósiles.

Socorro Beato, del Grupo Nacionalista, ha comentado que el Pircan "se alinea" con los objetivos de la UE sobre gestión de residuos y economía circular, criticando las "mentiras" y "desinformación" vinculadas a este plan, que aún "es un borrador".

En es sentido, ha reclamado un "debate serio y sereno", como se ha hecho con el proceso de participación del Pircan, y apostar por las soluciones de gestión de residuos que tengan "menor impacto ambiental".