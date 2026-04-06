El Gobierno de Canarias confía en que la reunión bilateral con el Estado de este viernes se mantenga

Archivo - El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El viceconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello, ha confiado en que la reunión bilareral con el Estado, prevista para el 10 de abril, se mantenga a pesar del nombramiento de la nueva Secretaria de Estado de Política Territorial a consecuencia de la nueva reestructuración del Gobierno estatal.

Así lo ha expuesto este lunes en rueda de prensa por asuntos de Consejo de Gobierno de Canarias, donde Cabello ha dicho que el Ministerio de Política Territorial les ha trasladado "su voluntad" de mantener el encuentro, en el que se esperan abordar "asuntos fundamentales" para las islas, entre ellos la necesidad de que Canarias tenga "voz y voto" en las decisiones que se tomen con ellos.

El Ejecutivo regional espera retomar asuntos como el control de la gestión de los incentivos fiscales del REF, y la "posibilidad" de prórroga, ya solicitada al Gobierno del Estado, de los fondos MRR (Mecanismo de Recuperación y Resiliencia), en concreto en partidas vinculadas a políticas energéticas en las islas.

"Canarias lo que demanda es el mismo trato, y es que para aquellos proyectos que se está avanzando, que ya están adjudicados y que se están implementando, al menos tener el mismo plazo de justificación y de desarrollo que se guarda el Gobierno del Estado. Ello nos permitiría terminar de ejecutar en torno a 200 millones de euros en proyectos que ahora mismo en marcha", ha añadido Cabello.

El Gobierno canario confía, además, que la apertura de estas reuniones bilaterales permitan "avanzar" en el cumplimiento de nuestro Estatuto de Autonomía, en concreto en el desarrollo del artículo 161 del Estatuto de Autonomía, "en el que para nosotros es un objetivo irrenunciable: que Canarias pueda participar activamente de las decisiones en política aeroportuaria".

El portavoz del Gobierno ha advertido que "la realidad" actual es que a la hora de tomar "esas decisiones" y de, por tanto, esbozar "prioridades" en los aeródromos de las islas se quedan en el Consejo de Administración de Aena, donde no esta representada Canarias.