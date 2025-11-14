El Gobierno de Canarias convocará en marzo de 2026 el primer examen para obtener el carné de guía de turismo

El Gobierno de Canarias convocará el primer exámen para obtener el carné de guía de turismo el 17 de marzo de 2026 - CONSEJERÍA DE TURISMO

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Ordenación, Formación y Promoción Turística, ha convocado para el próximo 17 de marzo de 2026 el primero de los exámenes para obtener el carné de Guía de Turismo de Canarias en el año 2025. Además, está previsto un segundo y tercer ejercicio en mayo, mientras que el ejercicio oral de idiomas será en junio.

Este carné es un requisito indispensable para ejercer la actividad de guía en las excursiones y visitas turísticas que se desarrollan en la comunidad autónoma, según ha detallado la Consejería en una nota.

De este modo, la acreditación permite trabajar en cualquiera de las islas del archipiélago, previa superación de las pruebas en las que los aspirantes deberán demostrar conocimientos sobre el patrimonio natural y cultural de las islas, y dominio de al menos una lengua extranjera.

El plazo de inscripción permanecerá abierto desde este viernes, 14 de noviembre, hasta el 15 de diciembre de 2025, ambos inclusive. Las solicitudes podrán presentarse de forma presencial o telemática. Por su parte, el día 17 de marzo de 2026 se celebrará el primer ejercicio escrito de las pruebas de habilitación. En paralelo, está prevista la realización del segundo y tercer ejercicio, de carácter oral y relativo a los itinerarios, durante el mes de mayo, mientras que el ejercicio oral de idiomas se llevará a cabo en junio.

GUÍAS YA HABILITADOS

Los guías ya habilitados con anterioridad podrán presentarse para ampliar su acreditación en otros idiomas, ajustándose al mismo plazo de presentación de solicitudes y a las mismas fechas de realización de las pruebas.

Para más información, las personas interesadas pueden contactar con el Servicio de Información y Atención Telefónica 012 o consultar en la página web de la Consejería de Turismo y Empleo.